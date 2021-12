DEJAN LUPAO GLAVOM O ZID, DALILA SE BACALA O BETON! Dragojevići nakon žestoke svađe u DELIRIJUMU! HAOS U RIJALITIJU! (VIDEO)

Dalila i Dejan Dragojević posvađali su se u toku radio emisije u "Zadurzi", nakon čega su oboje doživeli nervni slom.

- Zbog čega nisi otišla u izolaciju sa Dejanom, a celo veče bila sa njim za rulet stolom - glasilo je prvo pitanje za Dalilu.

- Tamo gledam u brojeve, a u izolaciji bi imala kontakti sa njim. Nisam neko ko igra po nečijij direkcijama. Sad mene neko nasilno da stavi tamo ne želim. Trenutno mi je potrebno društvo, a ne samoća - odgovorila je ona.

- Kako je kada ti prijatelji okrenu leđa - glasilo je pitanje.

- Jako ružan. Luks se služi rečima kojima me je nazivao bivši suprug i dečko. Ružno je kada mi govori da sam punjeni silos i separeuša. Ja ga zovem tvorom, nazvala sam ga ubicom, ali to je on za sebe rekao, jutros smo imali okršaj malo sam mu udarila šamare, on me gurnuo na krevet. Krivo mi je i glupo kada vidim da me muškarci napadaju. Ne znam iz kog razloga. Ne cenim muškarce koji idu tako nisko, kao ni žene koje sebi mrmljaju u bradu. Mislim da su ove sezone žene veći muškarci od njih - rekla je Dalila.

- Kako reaguješ na to što je Đedović rekao da je Dejana ponela titula žrtve - glasilo je pitanje.

- To su gluposti, da je iko hteo da me zaštiti i da mi priđe, prišao bi mi. Neka Mića od čega mene da brani, a Đedović je uvek bio objektivan. Ne znam šta njega nosi - odgovorila je Dragojevićka.

Filip stalno gleda u tebe, da li si uhvatila par pogleda - glasilo je pitanje.

- Bilo je pogleda, nadam se da se to neće dešavati, sinoć je bacao poglede isto - odgovorila je kratko.

- Da li ti je bitno sažaljenje ili podršku kada ti je bilo najteže - glasilo je pitanje za Dejana.

- To je komplikovano, ne može to da se meri. Dalila je krenula da mi radi te stvari, sa Đedovićem sa bio u sukobu, ali zahvalan sam na svemu što su uradili. Što se tiče žrtve svako ima pravo na svoje izlaganje bilo to pozitivno ili negativno, izlaganje na svaki komentar je kontradiktorno. Svako tumači to na način na koji hoče. Vreme će pokazati sve - odgovorio je on.

- Moram da ti najaviim da sam i ja počeo sa sinhonizacijom, mogu da kažem da sam oduševljena što sam videla koliko ljudi mogu ići nisko. Super je meni ovaj novi gde sam pala, pa se podigla. Sad samo gledam sebe i svoj obraz. Sad mi je bitno da se samo ja podignema. Danas sam sa Sanjom pričala, verujem u sebe i to je to - pričala je Dalila.

- Opišite jedno drugo u tri reči - rekao im je Bane Čolak.

- Lažov, manipulator i loš čovek - rekla je Dalila.

- Bludnica, lažljivica i preljubnica - odgovorio je Dejan.

- Opet hoće da bude žrtva preko mojih leđa - drala se Dalila.

- Ne, ona se plaši uspeha, ona hoće da me vrati na staro jer smatra da moje ponašanje ima svetlu tačku, ona ne može da podnese moj uspeh, ona sada hoće da napravi od mene nešto što nisam - drao se Dejan.

- Pusti me da uđem, gnječiš me - urlala je Dalila, dok ju je Dejan sprečavao da se vrati u radio.

- Zgnječena ti glava i ono dole što si čuvala za mene! Idi šetaj malo - rekao joj je Dejan.

- Što tražiš od Miće da mene čuva on sada ne sme da ulazi u sukobe bez mene, dok ja i dalje mogu. Ti si folirant - rekla je Dalila.

- Beži od mene, jesi vakcinisana - pitao je Dejan.

- Što me vređaš, je li uživaš u tome. On je prvi krenuo da me udara. To su te fore kojima se on bavi - drala se Dalila.

Dalila je zatim polila Dejana, posle čega su se pokoškali i nasrnuli jedno na drugo!

- Idi u hotel na još jednu vakcinaciju - poručio joj je Dejan.

Dejan je sve vreme bio u suzama zbog svađe sa Dalilom koja mu se desila u radio emisiji Amnezija. Njega su tešili Marko Đedović i Sandra Rešić.

- Ne mogu više majke mi - pričao je Dejan kroz suze.

- Nećeš tako rešiti ništa - rekao je Đedović.

- Hoću da idem kući, ne mogu Marko - govorio je Dejan.

Dragojević je počeo da lupa glavom o zid, a u radio je odmah uletelo obezbeđenje, koje je sprečilo da dođe do povrede i većeg okršaja.

Za to vreme Dalila je bila u dvorištu gde se bacila na beton i drala iz sveg glasa:

- Pusti me - vikala je ona.

