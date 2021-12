EVO ŠTA O DALILI I DEJANU KAŽU U ŠEPKU! Komšije progovorile o Dragojevićima, kažu da HUSO ne izlazi iz OVE kuće od SRAMOTE! VIDEO

Dalila i Dejan Dragojević mesecima su u žiži interesovanja jer su svoj brak okončali pred kamerama rijalitija "Zadruga 5".

Paparaco lov posetio je Dalilino rodno mesto, selo Gornji Šepak, a komšije su i nakon Daliline majke, potvrdile pisanja Kurira, da je Dragojević promenio veru i da ide u džamiju.

Na putu do džamije, jedan stanovnik Gornjeg Šepka otkrio je nešto interesantno o Dalili i Dejanu:

- Ja Dejana poznajem jako dobro, četiri godine. Nosim hranu njemu i Dalili, a on je promenio veru i išao je u džamiju. To ti ja garantujem, samo ne zove se Hasan, nego Zijad. Ja sam ga video u džamiji, to vam je sto posto, milion posto tačno, Huso sve laže - priča stanovnik Gornjeg Šepka.

Došli su do kuće koja je izgrađena na nekoliko spratova. Huso je očigledno bio vredan čovek.

A evo šta komšije još kažu o Dalili i Dejanu:

- Dobar domaćin, dobri ljudi. On drži prodavnicu, a Dalila i Dejan su takođe dobri i čestiti ljudi, šta se desilo među njima, stvarno ne znam - priča Dalilin komšija.

S obzirom da Huso nije izlazio iz kuće ceo dan, komšija je prokomentarisao da ga je sramota.

