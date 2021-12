KO JE NOVA ZOLINA DEVOJKA?! Radila je u Bujanovcu kao go go igračica, a završila je u ZATVORU u Švajcarskoj, evo zašto

Nevena Savić je postala predmet interesovanja mnogih nakon što je uplovila u romansu sa Lazarom Čolićem Zolom, zbog čega je Miljana Kulić, sasvim očekivano, napravila lom u "Zadruzi".

Nevena se, inače, predstavlja kao modna dizajnerka koja je svojevremeno radila kao plesačica i promoterka, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Savićeva je u jednom momentu potvrdila govorkanja da je bila u zatvoru u Švajcarskoj.

- Čula sam od Iska da se to pričalo i on mi je to rekao u lice. Istina je, jesam bila u zatvoru u Švajcarskoj, ali sam imala hranu i piće. Radila sam u klubu, nisam imala papire, pasoš mi je bio u drugoj torbi, uhapsili su i mene i sve devojke iz Srbije. Nikada se nisam bavila najstarijim zanatom, a kao go-go igračica jesam radila - ispričala je ona tad u rijalitiju.

Podsetimo, nedavo se za "Srbiju danas" oglasio i potencijalni budući zadrugar Branko Gerov.

- Ona je mene kontaktirala preko Instagrama i dopisivali smo se, ona je rekla kako joj treba reklama za neku modnu kolekciju i ja sam je preporučio za ulazak u Zadrugu, jer sam ja tada već potpisao ugovor. Otišli smo na razgovor i na ručak, posle smo otišli do mene - nastavlja Branko, pa otkriva da mu je Nevena ispričala ceo svoj život.

- Rekla mi je da nema sjajnu prošlost, a ja sam rekao da niko od nas nema, i tada mi je priznala da se bavila prostitucijom u Švajcarskoj i Bujanovcu, a bila je čak i hapšena zbog toga, sve mi je ispričala, ma k*rvetina - šokirao je Gerov.

