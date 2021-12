ŠOK NAD ŠOKOVIMA! DALILA ZABRANILA DEJANU DA NAĐE NOVU DEVOJKU: Prevarila ga JAVNO, a sad ne može da podnese da on IMA DRUGU!

Dalila Dragojević je upala u pušionicu za Dejanom Dragojevićem i počela da mu preti i zabranjuje da se muva sa ostalim devojkama, a sve nakon što se povela priča o raskidu Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Ona je krenula da se kači za njega, a on je pokušao da se otrgne.

- Ja sam uradila šta sam uradila, a budem li primetila da hoćeš da me poniziš sa drugom ženom, ti ćeš me diskvalifikovati. Budeš li uradio išta što može da me ponizi. Pošto sam najgora, potrudiću se da budem još gora - rekla je Dalila.

- Brini ti o sebi: "New life, New rules" - odbrusio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ova luda žena je spremna na sve. Budem li te videla da se muvaš sa nekim, sve će biti razbijeno - pričala je Dragojevićka.

- Videćeš kad budem imao mafine - nastavio je Dragojević.

- Odmah da čujem imena - nastavila je ona.

- Mani se, us*ala si mi se u život, mani me se. Nemaš pravo da mi prilaziš, nisi mi više žena - poručio je on.

- Jesam. Ne možeš da me oteraš - odgovorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vidi, naš brak je bio cigareta, a ti si uradila ovako - rekao je Dejan i bacio cigaretu.

- Što me onda voliš i dalje? - pitala je ona.

- Ne volim te - rekao je Dejan.

Dalila je nastavila da pokušava da se zakači na njega, a na kraju je izašla iz pušionice.

Kurir.rs/M.M.

