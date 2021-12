KLEO SE U SINA DA NIJE BIO NI SA KIM! Čorbina bivša BESNA, progovorila o NJEGOVOJ PREVARI sa Majom: Otkrila šta joj je PRIČAO!

Maja Marinković svojim ulaskom u Zadrugu napravila je opštu pometnju, kako u Beloj kući, tako i van nje. Naime, ona je priznala da je pred ulazak u najgledaniji rijaliti bila intimna sa bivšim dečkom iz četvrte sezone, Milanom Jankovićem Čorbom.

Marinkovićeva je iznela i tačan datum kad su se videli, a po svemu sudeći reper je sa njom prevario devojku, Tedooru Bilanović. On se sad oglasila za Pink.rs i otkrila više detalja o gorućoj temi.

foto: Printscreen/Pink

- Sramota me što sam bila sa njim, transfer blama. Maji hvala što je obavestila javnost, pa i mene i otvorila mi oči. Inače do pre 2 dana mi se kleo u sina Despota da nije bio ni sa kim i da me voli, da ne može život da zamisli bez mene, da mu je teško i da pati. Blam me uopšte što sam na bilo koji način upala u ovu temu ološa - rekla je ona.

Podsećamo da je Maja rekla da se sa Čorbom videla 23. oktobra, a reper je samo par dana nakon toga, kad su se pokrenule spekulacije da on i Tedora više nisu u vezi, za naš portal potvrdio da je sve u najboljem redu i da uživaju u ljubavi.

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.