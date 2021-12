MIKI ĐURIČIĆ NIKAD SUROVIJE O DRAGOJEVIĆIMA: Dalila želi da dokaže da je Dejan isto ĐUBRE kao i ona! On se uživeo u ULOGU DOBRICE!

Drvo mudrosti ugostilo je Mikija Đuričića u Rajskom vrtu, gde je potpuno iskreno komentarisao sva aktuelna dešavanja u "Zadruzi 5":

- Ja o Dalili i Dejanu nemam lepo mišljenje, ali je činjenica da se njima ovde raspao život. Dalila je toliko pogana, trudi se da dokaže da je Dejan isto đubre kao i ona. Čovek je preplivao zaleđenu reku, a posle čujem da jede keks. Ima tu i njegove foliraže, ali je činjenica da je njemu najteže. Ja sam nalazio opravdanje za Dalilu, ali se sada ponaša kao da je Dejan nju prevario. Ni sama ne zna gde će. Želi da uništi dečka, koga je prevarila. Možda ima gorih od nje u kući, ali još nisu to pokazale. Nije želela iskreno izvinjenje od Dejana, prvi put ne mogu da složim sve kockice. Da se ona nije p*cala sa Carem, on bi joj oprostio. Dejan se previše uživeo u ulogu dobrice, pa je i zaboravio da ga je Dalila prevarila. Taj je toliko jadan, da bi se on sa Dalilom pomirio. Pritom, ti si svoju ženu pustio, isterala te je kao kera iz izolacije. Kad bi on izneo šta sve ima, pola kuće bi imalo šta da jede. Ne može da se jede kad si povređen. Ona je bezobrazna, ali u dubini duše, ja sam video, Dalila i Dejan su iskreno prišli Miljanu, mislim da bi mi u spoljnom svetu više pomogla Dalila, nego Dejan. Svi kažu da je on pametan. Pametnom se to ne dešava - komentarisao je Miki.

- Distancirao sam se od Cara, mislim da me je koristio. Ništa on nije bolji od njih. Dalila je brak ostavila zbog njegovih laži, ne možeš se tek tako zaljubiti u udatu ženu. Dečko nije normalan, dosta folira, sve ga manje gotivim. Razočarao me je, istukla ga je devojka, tek će tu biti svega i svačega. On je Maju iskoristio, da bi se izvukao iz ove situacija. Da mu je Maja značila, on se ne bi ni smuvao sa Čaprićkom. Maja stigla da se p*ca i sa Čorbom, ta priča u startu ne valja, jer je on bio Janjušev prijatelj, to je sve bolesno. Maja je nepismena devojka, 25 godina nije malo, to nije razlog da praviš s*anja. Može da se razgovara, tučom se ne rešavaju problemi u vezi. Kakva si ti žena, ako muškarac ne može s tobom da raskine - govorio je Miki.

- Nisam videla tako bezobraznu ženu kao što je Dalila, odakle takva samouverenost? Jedino Dejan nije samouveren! Ja se stidim, smognem glavu, sramota me je, Dejana je jedino malo sramota! Ludak je rekao "Ono što si čuvala za mene, u hotelu si olupala sa Carem", neku reč koju nikada nisam čuo - nastavio je Miki.

Zatim se osvrnuo na odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zolom, koji se završio njegovim raskidom sa Miljanom:

- Zola je gori čovek od Dalile i Dejana, on je koristio Miljanu. On je Miljani prodavao ljubav, ona je sve ugrozila zbog njega. Meni je žao što Miljana pati, ali je od samog početka znala da on nju ne voli. Ta veza ne bi ličila ni na šta, to je i napolju bilo pakleno. Treba da se vrati kući i da bude sa porodicom i svojim sinom - objasnio je Đuričić.

