KAĆA ŽIVKOVIĆ RAZVEZALA JEZIK O DALILI, DEJANU I CARU: A evo kako komentariše ljubavni trougao koji je UZBURKAO region!

Ono što danima intrigira javvnost jeste razvod braka Dejana i Dalile Dragojević, kao i njena turbulentna veza sa Filipom Carem, koja je prekinuta ulaskom Maje Marinković.

Pevačica i pobednica rijalitija ''Farma 3'' Katarina Živković, za portal Pink.rs prokomentarisala je aktuelna dešavanja u Zadruzi.

- To je sve sad mnogo strašnije zato što je na TV-u. Po mom mišljenju, treba da pratimo i da radimo sve suprotno, mi treba da radimo sve što oni ne rade. Meni to iskreno deluje kao neka vrsta manipulacije sa njene strane. Na kraju, se ispostavilo koliko je ta ljubav bila jaka, između Dalile i Filipa, a verujem da nikome nije jednostavno... Svašta se tamo dešava, za pet minuta se situacija promeni za 180 stepeni. Možda se na kraju smuvaju Filip i Dejan, sve se to lako menja i dešava. Gledajući sa strane, mi možemo da očekujemo neočekivano - rekla je Katarina.

