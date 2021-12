ŽELI DA PRIVUČE PAŽNJU BIVŠIH! Osman sa misicom potkačio Dalilu, pa otkrio šta misli o Dragojevićkinom ZBLIŽAVANJU sa Stefanom!

Dalila Dragojević se ponovo približila Stefanu Kariću, a ovu su primetili i Dejan Dragojević i Filip Car, koji su joj juče i danas ljubomorisali zbog ove situacije. Car je danas napravio haos u emisiji "Pitanja gledalaca", kad je ušao u sukob sa Dalilom i prebacio joj to što sedi pored Karića, a Dragojevićka je zaključila da mu je on i dalje bolna tačka.

Osman se oglasio putem storija na društvenoj mreži Instagram, a zatim je reagovala i Jovana Ljubisavljević

- Joj Dalila, puca mi glava, znaš da je Jovana moja ljubav prava. Teče mi kroz vene, Jovana voli samo mene. Ne zanimaš me, Dalila ti, a ni druge žene, one su u srcu mom zabranjene teme - napisao je Osman, koji se malo potom i oglasio za "Pink.rs".

foto: Printscreen/Instagram

Misica je podelila ovaj Osmanov stori, stavila nekoliko emodžija koji označavaju ruke koje aplaudiraju, kao i emodžije koji plaču od smeha.

Osman se potom oglasio i otkrio šta misli o situaciji između Dalile i Stefana.

- Hm. Kad je reč o Dalili i njenoj prisnosti iliti druženju sa Stefanom, mislim da nema loših namera, bar ne sigurno sa Stefanove strane. Dalila to možda sad radi i smišljeno, da bi na neki način privukla pažnju bivših. Bivšeg muža Dejana i bivšeg muža Filipa Cara, kome je Stefan i te kako trn u oku još dok je bio u vezi sa dotičnom Dalilom. Hipotetički kažem i da Dalila ima nameru da osvoji Stefana, ja kao otac istog tvrdim da će se Stefan odmah pomeriti od nje, čak i u druženju. Za ljubavni trougao Dalila, Dejan i Car nemam ništa novo reći, ostajem i dalje pri tome da je to sve igra bračnog para, gde je jedini cilj da Dejan Dragojević bude i ostane žrtva do kraja - istakao je Osman.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:11 KARIĆI ŽIVE NA VISOKOJ NOZI: Osman otvorio vrata spavaće sobe, sve je OTMENO, a iznad velikog kreveta je KAMIN!