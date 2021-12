ĐEDOVIĆ NIKAD SUROVIJE KOMENTARISAO ŽUČNE RASPRAVE DALILE I CARA! A onda branio Dejana od Mikijevih napada: DALILA je pukla! VIDEO

Marko Đedović bio je izrevoltiran reakcijama i komentarima zadrugara na određene situacije čiji su akteri Dalila Dragojević, Dejan i Filip Car. Njega je, konkretno, iznerviralo sinoćno izlaganje Mikija Đuričića:

- Ona izražava ozbiljnu želju da je neko vređa, kao i on. Druže, ja bih im polupao sve o glavu. Samo je se*s falio na kraju one svađe, oni to vole! I onda Dejanu ne treba da smeta. Kaže Miki "Drvo mi je dalo slatkiše", pa ja se sa tobom ne takmičim... - komentarisao je Đedović.

- Miki prema meni ima opasnu averziju i mene vređa bez ikakvog razloga - rekla je Sandra..

- Ali nemoguće da ti je svako izlaganje Filipa Cara "u pravu", a Dejanovo nijedno. Dalila plače, kao... Pa, ja bih se ubio. Da ne pričam o Dalili, ona je pukla - nastavljao je Đedović.

