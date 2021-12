TAKI ZA MAJINU GARDEROBU PUKAO 27.000 €! Uložio u ćerku BOGATSTVO a ona sa Carem: On je BUDALETINA! Evo šta sad mislio o JANJUŠU

Otac Maje Marinković Radomir Marinković Taki oštro osuđuje njeno ponašanje u Zadruzi.

- Ne sviđa mi se to što je stupila u odnose sa Carem. Očekivao sam da će ona biti samostalni igrač, međutim opet su je emocije slomile. Vidi se da voli Filipa, ipak su oni van rijalitija imali neku romansu. Car je i budala i bahat, loše se ponaša, ali šta ja tu mogu da uradim? Sada kao roditelj ništa. Nije lepo što je sa njim, ali ne mogu tu ništa da menjam. Sa druge strane svi me pitaju da li će nešto biti sa Majom i Markom Janjuševićem Janjušem i ja svima mogu da kažem da među njima neće biti ništa. Verujte u to. Obavili smo Maja i ja razgovor i znam šta mi je obećala - poručuje Taki za “Super TV" i dodaje da je njegova ćerka pre ulaska u rijaliti trpela veliki pritisak.

- Veliki stres je Maja doživela pre ulaska u rijaliti . Svi su joj pisali i govorili da napadne Dalilu i da se obračuna sa njom. Prvih nekoliko minuta kada je kročila u "Zadrugu” sve je postavila na svoje mesto. Zna ona vrlo dobro kako da zaigra rijaliti i da se priča vrti oko nje. Namerno pravi razne svađe pred kamerama, jer zna šta je dobro za rijaliti. Ne odobravam njene intimne odnose pred kamerama, ali ja tu ne mogu ništa kao njen otac. Mogu samo to da ne gledam preko televizora - kaže Majin otac.

Mnogi gledaoci su prokomentarisali kako Maja izgleda neprepoznatljivo posle brojnih estetskih zahvata, međutim to njenom ocu ne smeta.

- Sama je uložila svaki evro u svoj izgled. Nisam joj platio ni silikone, ni estetske intervencije. To je sada moderno i sve devojke žele tako da izgledaju. Sva sreća pa je to hijaluron koji brzo ispari iz lica i ne zadržava se dugo. Znam da je želela da uradi“mačije oči“ koje potpuno promene njen izgled i liči na Azijatkinju. U tome je i uspela. Meni se to možda i ne dopada, ali za njen novac ona može da odlučuje kako želi da izgleda - zaključuje Taki.

ULOŽIO SAM U MAJINU GARDEROBU 27.000 EVRA Taki priznaje je u ćerkinu garderobu uložio preko mnogo novca. - Maja je ušla sa preko 12 džakova u rijaliti. Pomogao sam joj da kupi garderobu u vrednosti od 27.000 evra, ako u tu cifru računamo i kuče pomeranca koje je koštalo oko 5.000 evra. Nije mi žao da uložim u svoju ćerku, samo da lepo izgleda i da se lepo slika pred kamerama. foto: Printscreen

