MALOLETNA MILICA (17) MORA DA BUDE POSLUŠNA! Mensur joj postavio NOVA PRAVILA koja će morati da ispoštuje! ŠOK! (VIDEO)

Iako je izgledalo kao da su Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić ponovo spustili loptu i izgladili nesuglasice, s obzriom da su ležali zagrljeni, oni su se neprestano raspravljali, a Ajdarpašić joj je držao predavanje:

- Možeš za rođendan da popiješ jednu čašu nečeg penušavog, jer ti to neće doneti ništa dobro, prebačaj i to - govorio joj je Mensur.

- Šta može da mi donese? Jedino krevet i to je to. Nemoj da me dovodiš do toga da ti oba oka iskopam, nemoj da počnem malo ja tebe da peglam - protivila se Milica.

- Ti to ne možeš - rekao je Mensur.

- Zašto ne ideš da se obučeš? - pitao ju je on.

- Mrzi me - odgovorila je Milica bezvoljno.

Milica Veselinović ostala je bez cigareta, zbog čega je bila veoma nervozna, a Mensur Ajdarpašić nije mogao da je gleda u tom stanju, pa joj je očitao bukvicu, a ubrzo je usledila i nova svađa:

- Kako se ti blamiraš zbog cigareta... Hej, pa ti ne bi patila ovako za mnom, koliko patiš kad nemaš cigareta! Meni to nije normalno, ja tebe ne mogu da zagrlim kad si u ovom stanju - govorio joj je Mensur.

- Hej, jesi li ti svestan šta ti meni tražiš? Da ostavim cigarete, kao kad bih ja tebi rekla da ne jedeš - rekla mu je ona.

- Mora da se jede, ali ne mora da se puši - objasnio je Ajdarpašić.

- Evo, Milice, uzmi... Ali moraš da znaš da nećeš ovde uvek imati cigarete - rekao joj je Fran.

