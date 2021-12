ŠTA MISLIŠ, OD ČEGA JE OVA MODRICA?! Anđela Đuričić optužila bivšeg da je NASILNIK, evo šta joj je radio u VEZI! (VIDEO)

Buran raskid Anđele Đuričić i Mateje Matijevića svi su imali prilike da vide i na klipu.

Zadrugari su gledali sve u šoku, a Anđela je odmah skočila, iako nije dobila reč od voditeljke.

- Mateja je tri različite osobe. Jedna ispod pokrivača, jedna za stolom i jedna ovo - ustala je Anđela.

- Ja sam te zamolio da sve te tri osobe batališ, ako sam loš. Šta pričam? - uzvratio je Mateja.

- Krivo mi je što nije puštena situacija gde me je gurnuo - dodala je Đuričićeva.

- To je ova situacija, ti sad od mene praviš nasilnika? Ti si tako đubre - nastavio je Matijević.

- Ja slučajno imam modricu? On ispada cvećka, a dvoličan je i bezobrazan. Sve vreme mi lepo priča, a onda okrenuo ploču - rekla je Anđela.

- Pa da, pričao sam ti lepo dok smo bili u vezi, više nismo - dodao je Mateja.

- Evo, nama je super dok se muvamo, kad uđemo u vezu, promeni ploču. Kaže: 'To nećeš da radiš, tako ne možeš da se ponašaš.' Na šta ja ličim? Ja sam sinoć za stolom nešto rekla, on mi stalno prebacuje. 'Ja sam uvek u pravu', te njegove rečenice su mi dovde. A toga nema kad se muvamo. Ne može tako. I to mi je drugi put uradio i neće nikad više. Dok ne uđemo u vezu sam mu super, a onda kad uđemo smeta mu. To ne može tako - urlala je Đuričićeva.

