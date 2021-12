BIVŠI POKUŠAVAJU DA JE ODVOJE OD STEFANA KARIĆA! DALILA ZAPENILA: Ja sam slobodna devojka, mogu da radim šta hoću! (VIDEO)

Prilog koji je pušten u emsiji bio je sukob Maje Marinković i Filipa Cara, tokom kog su pomenuli i Dalilu Dragojević, a Car je ponavljao da se Dalili dopada Stefan Karić.

Car je tokom ove svađe rekao da je verovao u Dalilu, a da ga je ona povredila. Voditeljka je dala reč upravo Dalili.

foto: Printscreen

- Koliko vidim, Karić im je meta kad se družim sa njim. Momak je zauzet, ne gledam ga tim očima, ali vidim to prebacivanje i sa jedne i sa druge strane. Hoće da se nametne priča, da bi Karić posumnjao u to, udaljio od mene zbog svoje veze i da se ne bismo družili. Samo njemu prave problem. Mi se samo družimo za stolom, zasmejavamo se, igramo rulet. Vidim da im je on meta i da prate naša druženja. Car priča da se njemu tu nešto potvrđuje? Šta njemu ima da se potvrđuje, ja sam slobodna, ne treba da ga zanima. Stefan mi daje kvalitetne savete vezano za mene kao ličnost, ne za moje veze, brak itd. To nisu ljubavni saveti. Oni hoće da nametnu da se Karić skloni od mene. To su gluposti čiste. Sinoć nakon što je Dejan imao ono izlaganje, progledala sam. Hvala Mići što me je odveo u pab. Hoću da kažem da sam primetila to kad je Karić skinuo majicu... Nekad mi se desi da ne znam šta pričam, ali kad se saberem, vidim da pravim greške. Ne želim da gubim ljude koji mi daju kvalitetne savete. Na prvom je mestu Matora, a Karića tu podrazumevam. Karić me nikad nije mazao g*vnima kao što Filip kaže, samo je komentarisao moju situaciju. Karić im je meta od početka, naročito Filipu. Slobodna sam, mogu da radim šta hoću - poručila je Dalila.

- Glupe su te moje poredbe kad ja hoću Maji da kažem da se moje šesto čulo ispostavi tačno. Bila su poređenja sa Minom, Aleks i ostalo, ali ja imam to dobro u sebi da prepoznam. Dalila je neko ko je u našem odnosu rekla da Stefan je protiv našeg odnosa. Što se tiče Stefana i te situacije, da bio sam u pravu, kao što sam bio za Dejana u pravu. Meni se percepcija krivili i slika, a nije bilo tako kako mi je bilo govoreno. Ne treba da pominjem svoje bivše odnose u ovoj vezi. Videli su da ona i danas bulji u mene, neću se dovoditi u situaciju od juče, jer je to ona htela - rekao je Car.

foto: Printscreen

- To nije istina, a mene neka izuzme iz svojih šugavih i prljavih usta - dobacila je Dalila.

foto: Printscreen

- Što se tiče ove teme, samo bih se nadovezao na ovo što je Dalila rekla...Ja nisam mali da bi neko uticao na moj neki prijateljski odnos. Ja nikada nisam bio protiv njihove veze nego sam komentarisao njihove loše poteze. Ja sam se okrenuo protiv tebe zbog tvojih loših postupaka. Što se tiče toga, ja kad primetim da neko ima veću nameru, ja to odmah prekinem, kao što sam i rekao, pa su se neke devojke pronašle. Ne želim uopšte da ih ubacujem u to, a što se tiče moje veze ja odlično znam gde je moja granica - rekao je Karić.

Kurir.rs/K.Đ.

