LUNINA DVOJNICA IZBAČENA IZ RIJALITIJA, PA RAZVEZALA JEZIK! Magdalena razočarana u drugaricu: Ispala je PSIHOPATA!

Magdalena Mićić izbačena je iz rijalitija, a sada je otvorila dušu posle nekoliko dana.

Magdalena je na početku u emisiji "Pitam za druga" otkrila da je prirodno plavuša, a prva stvar koju je uradila nakon izlaska iz Zadruge je da se ofarbala.

- I nisam uspela da se odmorim, provodila sam sa porodicom i prijateljima vreme, ali sam se naspavala - rekla je Magdalena.

- Da li ti je krivo što si izašla? - pitao je voditelj.

- Pa, iskreno i jeste, bila sam ćutljiva. Trebalo je više da se aktiviram. Teško je, kad želiš da nešto kažeš, tamo je još pet osoba koje uskaču. Ušla sam, htela sam da se bavim profesionalnim šminkanjem, da pomognem porodici - odgovorila je bivša zadrugarka.

- Videla sam ovo dešavanje Anđele i Mateje i Sandru i Deniz. I evo sad je Maja izgrebala Cara. Mene su svi cenili i poštovali, ali sam najbolja bila sa Sandrom I Anđelom. Od muške ekipe, Krle, Čolak, Karić, Janjuš... Meni je bilo zaista prelepo. Sa Irmom i Stefanom Mihićem nikako nisam bila dobra. Narod sve vidi, ali kada provodiš sa njim 24 časa, previše je naporno. To mi je katastrofa, krene da vređa i mene, Sandru, Anđelu, psovao nam je majke. Takve osobe ne mogu da se druže sa mnom. Kad sam izašla, Anđela me je malo razočarala, ispala je prema Mateji kao psihopata. Mateja ju je molio da ga ostavi na miru, ona je sve vreme bila sa njim u radiju i nije htela da ga napusti dok on ne ode u hotel. Ko je ona da ga ne pusti da spava, još juri za njim. Stajem na Matejinu stranu - rekla je Magdalena u "Pitam za druga" na Red tv.

