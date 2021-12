MAJA ISPOLIVALA CARA, ON NAPUSTIO BELU KUĆU U SUZAMA! Drama u Zadruzi ne prestaje: Marinkovićeva udarila i na DALILU! (VIDEO)

Lom u "Zadruzi 5" ne jenjava tokom nomininacija. Zadrugari biraju između Dalile i Dejana Dragojevića, a nakon izlaganja Maje Marinković i Filipa Cara nastala je opšta drama.

- Ti si rekla da sam ja after devojka. Meni je bitno šta je rečeno, a ne kada - rekla je Maja.

- Ti nisi bila sa njim u vezi kada smo mi stupili u odnos. Ja ne znam šta ti hoćeš od mene - pitala je Dalila.

- Da ne glumiš žrtvu. Ti žrtva ne možeš da budeš ni za deset života. Nikome pametnom i normalnom se ne može desiti isto što i tebe. Manipulator si ti za ovog dečka sa kojim si bila pet godina. Ti si odron - rekla je Maja.

- Nisi mi ciljna grupa, ni ti ni tvoj dečko. Ne plašim se tebe ni deset takvih da mi stanu. Ja ti nisam Filip da unakažena hodam, a da ti sklanjam ruke. Ja unakažena, unakažena i ti. Moja priroda ne može da se poredi sa tvojim veštakom - rekla je Dalila.

- A u duši hoće li se oporaviti? Ne znaš, jer si bludnica i razvratnica. Dalila Dragojević, Mujić, Car, ne znam koje ti je više prezime. Voliš ti neke druge stvari da stavljaš u usta. Deki, Bog te je pogledao - rekla je Maja.

- Otvaram školu za humor i zapošljavam Maju Marinković - rekla je Dalila.

- Ti možeš da otvoriš školu za prevaru. Jel sam ti ja kriva što si debela? - odbrusila je Maja.

- Ja se izvinjavam što nisam uložila u sebe te pare i uradila sedmice - rekla je Dalila.

- Doćiće ti u posetu neki švaler, koji će te samo zadovoljiti - rekla je Maja.

Nakon Maje, Filip Car je započeo sa nominovanjem:

- Krenuću o Dejanu, neću puno o njemu, niti bih od njega tražio oprost, osim za ono što sam se osećao kriv, a to je za one uvrede i onaj verbalni sukob, za koji sam znao da nije ispravan. Za to mogu da kažem oprosti. Da je drugačija situacija, rekao bih oprosti i za to što sam ti se umešao u život. Imao sam osećaj kao da me oboje gurate u odnos, ti nesvesno, ona svesno. Meni je bilo čudno što ti ne reaguješ, ali nisi smeo, a znaš ti zašto. Nisi smeo od nje. Jasno mi je kako je ona delovala u svih pet godina na njega. Ti nisi bio ti. Ili sad nisi ili nisi bio ono od početka. Desio sam ti se ja, a desio sam se jer vam je odnos katastrofa. Ja sam rekao pre neki dan, ne bih se čudio da je ovakva situacija, ne bih se čudio da se pomirite, ne bih se čudio da ustanete i kažete da vam je ovo skrivena kamera. Ništa me čudim, osim toga kako ste funkcionisali 5 godina u braku. Koliko čujem, ti si dao sve i pokazao ono što se očekuje, ona kroz tvoja izlaganja nije. Video sam i loše i dobro, ona na početku što si pokazao je loše. Vidim da si čovek od krvi i mesa, mislim da si bolji čovek sad, nego kad si bio u braku. Ako se pomiriš sa njom, mislim da ćeš biti više svoj - rekao je Car.

- Nema pomirenja, ja sam se danas ošišao, video sam da sam osedeo - krenuo je Dejan.

- Sa kakvim ja lažovima imam posla, imao si sede - dodala je Dalila.

- Osedela mi je kosa skroz, neću više da puštam kosu, lupili su me kompleksi. Ne da ne bi trebalo da dođe do pomirenja, nego neće da dođe. Ne znam kako mi se odrazilo na organizam. Ne mogu da verujem da sam doživao da mi ova žena ovo uradi. Zamisli šta mora da se desi čoveku da osedi - dodao je Dragojević.

- Ono što si video juče na klipu, mislim da ti je to istinsko ojačavanje tebe, a od sada ću ti odmagati, neću sa njom imati niti kontakt, niti svađu. Mislim da ću tako da ti odmognem, jer ćeš se približiti njom. Bog ti dao zdravlja - rekao je Car, pa prešao na Dalilu:

- Malopre su se Dalila i Maja svađale ko je med, ko mleko, obe ste mleko, ali kiselo. Sa obe sam raskinuo - pričao je Filip.

- Nemoj mene u koš sa preljubnicama, da ne bi prošao gore nego što si prošao - uzvratila je Maja.

foto: Printscreen/Pink

- Tebi može samo bubica na vrata. Što se Dalile tiče, zaj*bana situacija. Samo mi je žao za jednu stvar, za one uvrede u hotelu i ono što sam juče video na klipu. Znaš da u tim momentima nismo imali svest o težini reči koje smo izgovarali. Mržnju ne osećamo, ja bar tako shvatam. Ja mržnju ne osećam prema tebi, onakve uvrede nam ne trebaju. Trebalo je da izađem, ti si povređena. Sve i da si krenula prva, nekad moraš da znaš, dela su puno gora od uvreda - rekao je Car.

- Ne, reči bole više od dela - dodala je Dalila.

- Žao mi je za te uvrede, stvarno ne treba da dolazi do tog klipa. Sami smo pokazali osmehom na kraju klipa da smo nenormalni. Nemam šta da kažem, upada mi u reči, kao što je tad. Vrlo brzo dobijem averziju prema razgovoru. Moje ponašanje nakon onog što sam video na klipu meni ne treba. Ona će od mene dobiti maksimalno poštovanje, čak i kad me bude provocirala. Živa bila, zdrava bila i to je to - rekao je Car.

- Maji si rekao da ne možeš da pređeš preko toga što si Dalilu šutnuo kao kera - dodao je Milan.

- Ja stojim da je trebalo da završim onaj odnos, ali ne na onakav način. Uradio sam na takav način, da bi mi ovaj samuraj ovo uradio - dodao je Filip.

- Šta sam uradila, ništa strašno? Ja sam se izvinila, neću više i to je to. Ako sam loša, što mi se vraćaju? - rekla je Maja.

- Ti nisi loša, ti si ološ - rekao je Car, a Maja ga je polila vodom.

- Nisam ti ja ova k*rvetina - dobacila je Maja i ispolivala

- Šta ti mene nazivaš k*rvetinom? - pitala je Dalila.

- Ne može da me naziva ološem. Završili smo, ne obraćaj mi se, Lepo je rekao Mensur - istakla je Marinkovićeva.

- Daj Bože da smo završili. Maja je odnos koji sam započeo vani, Dalila je jedina prava emocija koju sam doživeo u ovoj kući za ove dve godine - rekao je Car, počeo da plače i napustio Belu kuću.

