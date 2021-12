POSLE FILIPA I DALILA ZAVRŠILA UPLAKANA! Matora joj očitala lekciju, Mujićeva odlučila: I da moli na kolenima, ne bih OPROSTILA!

Filip Car napustio je emisiju u suzama, a Maja Marinković je ustala da kaže šta misli.

Ona je rekla da ne želi da je bilo ko pravi budalom.

- Savršeno me zabole, vi ste mi ovde moralne gromade. Ako neko treba da dođe posle mojjih stvari, da je pogrešio, treba da mi bude zahvalan. Ja sam ovde neko ko otvara oči. Ne bih preporučila igrariju sa mnom, prva ne povređujem. Ja nisam za zaje***ciju. Ja kad uđem u neki odnos, ja se dam 100%, a ako oni pokušaju da me preveslaju, završe kako završe. Kuka što ga je jedna devojka od 50kg pretukla, ma kući mami i tati pa pričaj te priče - rekla je Maja.

foto: Printscreen

- Muškarci kad završe sa ženama, nisu im dobre. Nemoj da se smeješ - vikala je Dalila na Dejana.

- Ne treba da kažem da je najbolja, a ja osedeo zbog nje. Idi trči za njim, ako si isfrustrirana. Onaj koga si birala nek trči za tobom - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je doktor rekao da nisam baš sva svoja, ali nemam papir da to dokažem. Moji neki postupci se pripisuju mom trenutnom stanju. Molim ljude pojedine da mi ne uzimaju zdravo za gotovo ako im nešto kažemn iz čista mira, jer nisam trenutno u fazi normalnosti. Ne nisam jaka, uopšte mi nije svejedno. On se večeras posvađao sa Majom iz ne znam kojih razloga, smatram da je on hteo nju da povredi sa tim nekim izlaganjem, jer joj je pretio da će da izj*be neku devojku. I da me moli na kolenima, ne bih mu oprostila - rekla je Dalila.

- Da se osvrnemo prvo na Filipove suze - rekao je voditelj.

- Prokomentarisala sam danas sa Dalilom, on je svestan da je us*ao i šefa i stanicu. I sama zna da on nije ravnodušan prema njoj, ali se boji svega i ne razmišlja u tom pravcu. Znaš i osećaš, čak i da misliš ne bi rekla - dobacila je Matora svojoj drugarici.

- Ne osećam to, iz dana u dan me je samo vređao... - dodala je Dalila kroz suze.

foto: Printscreen

- Car definitivno nije rešio sam sa sobom, Maja mu je samo došla kao kec na jedanaest. Ostaju emocije, to se vidi sve i danas je na delu to i pokazao. Mislim da ne bih trebala da budem surova, jer Dalila to ne bi podnela. Onaj dan je radio bio katastrofa, jedva smo je povratili. Rekla sam joj da Dejan igra najgori rijaliti, ona sve radi protiv sebe. Ona nekad kao da želi ponor, da ode dole i da se nikada više ne vrati, takav utisak ponekad stičem. Kao da ima neki nagon i kao da je nešto tera. Bila bih loš prijatelj da je tapšem po ramenu i govorim da će sve biti dobro. Moram da budem iskrena i da joj kažem surovo kako jeste. Ono štipanje za nos Dejana je tolika sramota, da je to neverovatno, totalno degradiranje sebe. Mora sebe da nađe sa sitnicama, da se diže kako zna i ume a ne da radi sve protiv sebe - govorila Matora.

Kurir.rs/K.Đ.

