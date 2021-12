MINA VRBAŠKI HOĆE SVE DA NAPLATI NA SUDU: Maja tokom ciklusa ima S**S, a mene pljuje! Car je našao zakrpu, ne bih tu ništa dirala!

Zadrugarima je pušten klip na kojem su oni imali priliku da vide razgovor između Filipa Cara i zadrugara, gde Car opisuje i hvali bivšu devojku Minu Vrbaški, što se Maji Marinković nimalo nije dopalo, te je iskoristila priliku da potkači Minu.

- Mina je stvarno lepa i privlačna devojka, ali samim tim kad na sebe staviš cenu, ti si za mene drugačija devojka, to je to - rekla je Maja, a Vrbaški je sada za Pink progovorila.

foto: Printscreen/Pink

- Maju uvek i samo ja bolim! Ne znam do kada misli da lupeta o tome čime se ja bavim i koliko koštam! Pa evo da joj pojasnim! Bivši rijaliti učesnik, aktuelna rijaliti zvezda, početnik u muzičkim i voditeljkim vodama! A da vidimo šta Maja radi ovih dana: snima scene eksplicitnog seksa usred bela dana pred svima, a nakon odnosa briše krv sa posteljine, jer je u ciklusu! Samo se nadam da će iz ove Zadruge izaći bar sa nešto novca, pa da naplatim sve pošteno na sudu - rekla je Mina i dodala:

- A što se tiče moje bivše greške ili Filipa Cara... Pa znam ja da sam rak rana i božanstvo, čovek me je onoliko molio da mu se vratim! Ali to je prošlost koja me zaista više ne zanima i nemam više komentara što se tiče njega! Ne znam odakle dečku toliko samopouzdanje i ideja da bi se ja mirila sa njim?! On je sada tačno na mestu na kojem pripada i sa osobom je kakvu zaslužuje! Što bi rekli - našla krpa zakrpu i ne bi ja tu ništa dirala!

foto: ATA images

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

