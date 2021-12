DALILINA MAJKA PROMENILA PLOČU! EMINA PRIZNALA: Dejan nije PROMENIO VERU, a biću uz ĆERKU ako PREŽIVIM SVE OVO! Ja nisam JAKA!

Emina Mujić, majka Dalile Dragojević priznala je da Dejan Dragojević ipak nije promenio veru i prešao u islam, ali da je poštovao njihove verske običaje. Ona je istakla da je podrška i uz svoju ćerku, ističući da se u rijalitiju svakodnevno dešavaju prevare.

U emisiji "Đir sa Memom", Dalilina majka prokomentarisala aktuelna dešavanja u poruci koju je poslala voditelju Memi Haljevcu, u kojoj je napisala i da Dejan nije promenio veru.

foto: Printscreen

- Nisam ni ja jaka, ni najjača, ali ću se boriti i stati uvek uz Dalilu pa neka je najgora! Nemoj ti mene Memo da ispravljaš, ni za šta, a pogotovo ne za veru! Sve što sam rekla je istina, pa kome se sviđa, a kome ne nek crknu, nek psuju mene i nazivaju svkako, jer go***** je muka još više što sam rekla da se Dejan klanja! Da, klanjao je, a to što nije još prešao u islam i promenio veru, to je nešto drugo. Postio je i išao na teraviju svaki dan. Dalila ako je uništila sebe s tim što ga je prevarila u spavala sa ovim ološem, to je drugo.

- Dalila će da se nosi sa tim kroz život i neće niko drugi, sem ja, kao majka, koja će biti uz nju, ako preživim sve ovo. Da su Dalila i Dejan ušli kao momak i devojka ne bi se digla ovolika prašina da je Dalila prevarila Dejana kao momka, a ne kao muža. Mnoge varaju i spavaju ove sezone i idu od jednog do drugog, pa se sreću svi zajedno dole u Zadruzi i gledaju jedni drugima u oči. S*** su imali i unutra i napolju. Dalila je najgora smo zato što je udata i uradila to što je uradila.

Podsetimo, Emina je ranije izjavila da je Dejan promenio veru, dok je s druge strane Dalilin otac, Huso Mujić rekao da Dejan nije promenio veru, a sada je Dalilina majka priznala da Dragojević nije prešao u islam, iako je tvrdila suprotno.

foto: Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Kurir.rs/M.M.

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)