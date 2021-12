ABORTUS JE BOLNA TAČKA OD KOJE NE MOŽE DA SE OPORAVI: Majina drugarica iznela AGONIJU kroz koju je prošla rijaliti zvezda

Maja Marinković je nakon izlaska iz "Zadruge 4" izvršila abortus u drugom mesecu trudnoće, a kako se pričalo, otac deteta bio je Marko Janjušević Janjuš.

Kada je saznala da je trudna, Maja je prošla kroz pakao od toga da njega nije interesovalo to dete, do toga da abortusa. Iako su je mnogi osuđivali, niko ne zna da je Maja bila primorana da prekine trudnoću, kako njena prijateljica kaže za "Svet".

foto: Printscreen/Pink TV, Damir Dervišagić

Majina drugarica otkrila je kroz kakvu agoniju je rijaliti zvezda prošla.

- Maja se u prvi mah jako uplašila i odmah je odlučila da abortira ali kako je vreme prolazilo osećala se sve gore i razmišljala da zadrži bebu i sama je odgaja. Ionako sve u životu radi sama, nikada nije ni imala mušku podršku sem oca Takija, pa je mogla i to - otkrila je drugarica.

Međutim, kako je prolazila kroz mnoge stresne situacije pre nego što je saznala da je trudna, Maja je odlučila da uradi sve potrebne analize. Baš tada krenula je njena agonija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Maja se raspadala od plača kada je čula da Janjuša ne zanima njena trudnoća i da se baš u to vreme viđao sa Anom Korać, njenom najvećom protivnicom. Kada je otišla na pregled doktori su joj rekli da sumnjaju da sa bebom nije sve u najboljem redu i da mora da uradi detaljnije analize. Očigledno da je na zdravlje deteta uticao njen svakodnevni stres, jer ona nije poročna osoba, a i zdrava je! Kada je to čula, tek onda je zatražila novac za abortus od Janjuša, ali on se pravio lud - rekla je ona.

Gledaoci rijalitija i sada mogu da vide da se Maja zaplače kada se pomene ta trudnoća, a kako njena drugarica kaže, to joj je vrlo bolna tačka od koje ne može da se oporavi.

- Ta trudnoća je njena najveća rana i kad god Janjuš to sada pomene u Zadruzi ona plače kao kiša, nikada neće oprostiti sebi što je to uradila. Marko ni ne zna da sa detetom nije bilo sve u redu, Maja nije želela da mu kaže, jer joj on do nedavno nije ni verovao da je bila u drugom stanju. Za to zna samo Filip Car koji je bio njena najveća podrška tokom tog teškog perioda - rekla je za "Svet" Majina drugarica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Svet

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem