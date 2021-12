DEJAN, DALILA I FILIP IMAJU STRAŠNE TAJNE: Car davio devojku, Dragojević pije JAKE lekove, a ono što Mujićeva krije je tek ŠOK!

Dalila Mujić, Dejan Dragojević, Maja Marinković i Filip Car navodno kriju strašne porodične tajne i ne žele da se o njima bilo šta zna.

Najšokantnija je navodno Dalilina priča, a prenosi "Scandal".

Naime, ona ima polusestru po ocu koja je kao mala završila u domu! U periodu dok se Dalila takmičila u 'Parovima', ta devojka je dala izjavu za medije i okrivila Dalilinu majku da ju je ona strpala u dom. Dalila je to tada demantovala, međutim, njena polusestra nikad nije odustala od svojih tvrdnji:

- Ja sam osoba koja je prošla kroz pakao zbog odluke mog biološkog oca i maćehe da me smeste u dom za nezbrinutu decu! Bole me laži koje se izjavljuju, a pritom se pominjem i ja. Tačno je sve što je Dalila izjavila da mi je majka umrla na porođaju i da sam završila u domu za nezbrinutu decu, međutim, nije tačno da njenu majku Eminu to boli ceo život jer ona je ta koja nije želela da se brine o meni i kojoj sam bila smetnja i teret! Iako sam biološkog oca imala sve vreme, a imam ga i sada, završila sam kao usvojeno dete. Tvrdim i stojim iza toga da je to što se odigralo sa mnom razlog zbog kog se moj otac razveo od Emine, a kasnije je utehu pokušao da pronađe u veri. Poslednjih godina odlično živim, pronašla sam svoj mir, Nemačka mi pruža sve, ali nemiri iz prošlosti i sve što sam doživela u domu, nikada me neće napustiti. Dalila je mogla da me kontaktira da je htela - izjavila je navodno Dalilina polusestra pre četiri godine uz insistiranje da se njen identitet ne otkriva.

Sada Dalila pak ima želju da upozna polusestru i zbliži se sa njom, pa je apelovala na nju da joj se javi jer smatra da su iste krvi, te da nema razloga da ne budu bliske.

Što se Dejana tiče, zbog svega što ga je pritislo i sašlo, i to u javnosti, on navodno ima sve veće zdravstvene probleme i jedva se s nosi sa tim.

- Dejan svako malo kuka da ga glava jezivo boli, pa se kljuka lekovima protiv bolova. Bukvalno ih uzima kao bombone. On je i ranije imao jezive glavobolje, pa se čak žalio i lekarima. Oni su ga molili da snimi glavu, međutim, Dejan nije hteo verujući da je sve posledica jače migrene. Međutim, sada je sve još tri puta gore jer ga je javna Dalilina prevara dokrajčila, te ga i rijalitiju mole da ode na rentgen ne bi li se utvrdilo da nema nešto, ne daj Bože, na mozgu. Jer i ako ima, bolje da se to otkrije na vreme - objašnjava izvor.

Izvor tvrdi i da je Filip Car davio jednu devojku koja ga je prijavila policiji:

- Pre četiri godine Car je u naletu besa pokušao da udavi jednu devojku i ona ga je prijavila. Zbog nje je bio u zatvoru, a ona nije jedini slučaj. Car je inače takav tip, eksplozivan je i ume da pravi probleme, ne zna da se kontroliše. I druge devojke su se žalile na njegovo nasilno ponašanje. Tad dok je bio u zatvoru, pravdao se da nije nikoga davio, međutim, dokazi su pokazali suprotno. Sad se malo kao smirio, ali to je tako samo dok mu ne dođe žuta minuta - zaključio je izvor.

