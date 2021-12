MILJANA KULIĆ DEMOLIRALA KUPATILO: Letela SRČA na sve strane, doživela POMRAČENJE nakon emotivnog sloma! NEVIĐENI LOM U ZADRUZI!

Nakon što je javno priznala svoja osećanja i emocije, Miljana Kulić progovorila je o trenutnoj situaciji njenog dečka Lazara Čolića Zole koji se našao novu devojku, atraktivnu ukućanku - Nevenu Savić.

- Šta te je privuklo kod Zole - pitao je novinar.

- Desilo je spontano, posle smo nastavili da se družimo i mnogo nam je lepo, ja se non stop smejem. Mi ovo definišemo kao upoznavanje. Ne bih ja ovde ništa silila, neka ide polako. Reči su manje više bitne, ja znam. Prija mi njegovo društvo. Komentarisala sam još na ulasku da mi je simpatičan, ja sam od njega bežala po imanju - rekla je Nevena.

- Nije bilo prijatno gledati Miljanu kako doživaljava onaj nervni slom - spomenuo je novinar.

- Kada mi je rekao bilo mi je žao. Očekivala sam da bude tužna, ali ne tako ekstremno. Tu noć sam se osećala katastrofa - nastavila je Savićeva.

- Kako si ti reagovala kada si saznala - pitao je novinar.

- Za mene su oni u vezi od utorka. Bila sam kod psihijatra, rekao mi je da svoje emocije moram da ispoljim, od utorka do sad sam spavala šest sati. Ne mogu da verujem, o pokojnicima sve najlepše. On je sa mnom bio iz koristi. Trudila sam se da mu pomognem u svemu i da dobijem onog Zolicu za kog sam se borila. Jako se loše osećam, razočarana sam u svoj izbor. Slepo sam verovala prevarantu, koji me je na sve moguće načine upropastio. Znate u kakvom sam stanju prethodnih godinu dana psihički, nisam stabilna. Skrhana sam. I dogodilo mi se da čovek za koga sam sve dana, uvek me je sumnja ubijala. On nije kriv, on je čovek koji ne voli ni sam sebe. On ne može nikoga da voli. Davala sam šansu, mislivši da je to glavni problem koji on ima opravdavajući to. Kada je rešio 80 odsto dugova šutnuo me kao kuče, ostavio me u ovakvom stanju. U nedelju smo imali odnose, nezaštićene. Nikada me nije voleo, uvek je slušao druge ljude. Njemu je potreban jedan Bane Čolak ne bitan u ovoj priči. Ja sam žrtva lošeg izbora. On je muška ku*va, a ona ženska - pričala je Miljana kroz suze.

- Biće sve ovo jednog dana sutra juče - zaključila je Miljana Kulić.

Miljana je upala u spoljni toalet i počela da lupa sve pred sobom, prvo je počela od tuš kabine, a onda je izašla napolje i počela da prevrće sve pred sobom.

- Marš od mene svi, gubite se - ponavljala je Miljana.

-Ajde smiri se, nećeš ništa tako postići - rekao joj je Đedović.

- Miljana, dosta Miljana, šta ti je - drao se Lepi Mića.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 MILJANA KULIĆ NEMA POJMA ŠTA SE DEŠAVA NAPOLJU: Zola preuzeo stvar u svoje ruke, evo kakav MALER se desio rijaliti zvezdi (VIDEO)