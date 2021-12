DEJAN ZGROZIO JAVNOST, OVO JE SVIMA PROMAKLO! Isplivao snimak Dragojevićeve OSVETE, nije za one sa SLABIM ŽELUCEM (VIDEO)

Gledaoci rijalitija pomno prate dešavanja u Beloj kući, ali ipak ima dosta toga šta im promakne, pa tako fanovi redovno dele zanimljive i škatljive snimke na društvenim mrežama.

Naime, Dejan Dragojević zgrozio je javnost kada se na Tiktoku pojavio snimak na kojem se vidi kako se sveti Marku Đedoviću.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

On je Đedoviću ponudio picu, a prethodno je pljunuo u nju. Fanovi su to prestavili kao 'hladnu osvetu', a mnogi su prokomentarisali da im se želudac okrenuo zbog ovog Dejanog poteza i da je ovim pokazao kakav je zaista on.

foto: Printscreen

"Užas", "Bljak, da li je realan?", "Kakvo zlo je ovaj Dejan ustvari", glasili su samo neki od komentara ispod snimka.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:06 MALA DŽEHVA SE UVIJALA U NIKAD KRAĆOJ HALJINI! Umalo sve ispalo, Teodora pokazala čime RASPOLAŽE i zapalila MREŽE!