DALILA SE DEJANU U**ALA U ŽIVOT, A TRAŽI OPRAVDANJE! Mensur spustio Mujićevu najniže moguće, ona ostala NEMA! (VIDEO)

Tokom izbora za najvećeg licmera, Dejan Dragojević tražio je reč, kako bi demantovoa Irmu Sejranić.

Posle toga javio se Mensur Ajdarpašić koji je iznenadio sve.

foto: Printscreen

- Ono što je irma izgovorila za Dalilinu mamu, ja kao neko kome su ti ljudi govorili pet godina mogu da kažem da to nije istina. Ja neko ko je živeo blizu tij ljudi mogu da potvrdim da je to apsolutna laž. Dalilina mama radi preko... Osećam neku dužnost da kažem. Normlana žena, priča tri jezika, što se mene tiče, to je to - istakao je Dejan.

foto: Printscreen

- Prvo mesto Dalila prema meni, pa prema Dejanu. Car prema Maji, pa prema Sandri Čaprić i Dalila, a onda zola prema Miljani. Pričali ste o braku, a zamenio si je za dva dana - rekla je Marijana.

- Prva ličnost koju svet nije srela je gospodin u krevetu. Njegovi postupci koji su nenormalni i neviđeni u svetu. Drugi primer Dalila, us*ala se momku u život, a za sve traži opravdanje. Rećiće da je da sve to bila kosmička ljubav, popi*am se i na nju i na ljubav. Dok je potajno radila sve, govorila momku da ga voli i klela se. Naveo bih Marka i Zolu. Obećava brakove, a onda nezadovoljstvo i njegovu ljubav leči tkao što će izaći iz odnosa. Marko na osovnu svega što se dešava, ima tu i Viki. Maja mi je nejasna, izuzeću je ovog puta. Navešću Marka - govorio je on.

Kurir.rs/K.Đ.