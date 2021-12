SANDRA REŠIĆ OBRUŠILA SE NA DALILU! Žestoko je isprozivala, a nije poštedela ni Cara, ove reči će dobro zapamtiti! (VIDEO)

Sandra Rešić žestoko je potkačila Dalilu Dragojević tokom glasanja za najvećeg licemera u Beloj kući.

- Kad je u pitanju prva osoba apsolutno je to, prvenstveno prema meni, pa i prema ovom dečku, Dalila. Nisam je uvredila, povredila niti uradila da bi se to dešavalo. Posle mene je Dejan, gde posle svega što se desilo, stoji ovde i traži razumevanje od strane nas ili izvinjenje od Cara. Stoji vrlo ponosno Dejanove reči koje je izgovarao, ima razumevanje za sebe, a ne za njega. To je najlicemernije što može da postoji - rekla je Sandra, pa nastavila:

- Drugi je Filip Car zbog svega što je uradio sebi i drugima. Sve što radi od odnosa, ljubavi, fascinantan je postao. Što se tiče treće osobe, tu je Maja, razmišljam da li nju da navedem ili Zolu. Lazar Čolić Zola možemo da ga posmatramo kao Dalilu, imao je odnose, pitoa je Miljanu da se uda za njega, a onda je samo presekao. Sve što se sada dešava amnestira ga od svega što smo govorili. Milica i Mensur imaju katastrofalne svađe i onda ustau i prave se da je sve u redu. O Maji da ne govorim, kad sam je prošle godine pitala da li jesrećna rekla je ne, sinoć isto. Stvaiću Zolu na treće mesto - govorila je Rešićeva.

