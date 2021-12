AFERA U RIJALITIJU DONELA JOJ MUŽA I BEBU: Ljubav Maje i Alena opstala pored brojnih TURBULENCIJA, sad ona progovorila o PRINOVI!

Alen i Maja Hadrović važe za jedan od najskaldnijih parova koji su proistekli iz nekog rijalitija.

Njihova veza je opstala i nakon izlaska iz ovog kontroverznog rijaliti programa. Iako mnogi nisu verovali u njihovu ljubav, oni su svoju vezu krunisali brakom, a uskoro očekuju prinovu.

Ni to što je u devetom mesecu trudnoće Maji nije smetalo da se lepo provede sa Alenom u izlasku, piše Republika. Bivša zadrugarka je istakla da se savršeno oseća bez obzira što je ostalo još malo do samog porođa.

Hadrovići su pričali o roditeljstvu, Zadruzi i šta im je sve donelo učešće u istoj. Na pitanje ko će biti strožiji, ona ili Alen, Maja je iskreno odgovorila:

- Sudaramo se što se tiče toga. U trenutku kad sam ja stroga on je popustljiv. On je dosta emotivan i uvek popusti, ali ja ne baš. Mislim da ću ja biti stroža.

Alen je otkrio da mu ne pada teško buduća uloga oca.

- Stvarno mi prija ova uloga i oko nje što se brinem i oko našeg Akija, i Vuka koji dolazi. Jedva čekam da se ostvarim u ulozi oca, iako negde već jesam uz njenog sina - rekao je Hadrović.

S obzirom da su jedan od retkih parova koji su ostali zajedno posle "Zadruge" i postaju roditelji, na sve to gledaju kao na dobitak.

- To je veliki dobitak, ali rijaliti kao rijaliti ne mogu više da smislim. To je kao čistilište u koje si došao da bi stigao do lepih stvari - ispričao je Alen i otkrio kakvi su im poslovni planovi:

- Juče smo kupili veliku kuću na Kosmaju, pravimo spa centar sa bazenom i to ćemo da iznajmljujemo. Sve se to iz rijalitija izrodilo.

Priznali su da su jako uzbuđeni zbog prinove i da ima malo straha sa Alenove strane, a Maja je potpuno spremna za porođaj koji će biti prirodnim putem.

