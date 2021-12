SRAMOTA ME DA MI LICE OVAKO IZGLEDA: Filip Car umoran od svega, ocrnio Maju, pa pohvalio odnos sa BIVŠOM DALILOM! (VIDEO)

Filip Car našao se na razgovoru kod novinara, gde je iskreno komentarisao turbulentnu vezu sa Majom Marinković i odnos sa bivšom devojkom, Dalilom Dragojević.

Car je istakao da je umoran od svega, ali da se nada da će mu biti bolje.

- Maja je teška kao crna zemlja, mislim da sebi dozvoljava puno, a meni zamera neke sitnice i onda dolazi do haosa. Ja nju obuzdati ne mogu. Vidim da je Janjuš gleda često, da joj prilazi kad se mi posvađamo, juče joj je čak prišao do kreveta kad smo se posvađali. On je trebalo da smiruje situaciju kad je bio on u pitanju, ne sada. Ja sam siguran da ona mene voli, ali mi ne veruje i boji se. Bude li nastavila da radi ovo što radi... bojim se da će u meni proraditi neki inat, da priđem nekoj devojci. Ona je sad u tripu da gledam Marijanu, pre neki dan za Sanju, tu je i Viki. Gledaću da sa tim osobama nemam komunikaciju, ali ću pratiti svaki njen korak i potez. Potrudiću se, jer je ona jedina osoba u kući koju istinski volim. Sramota me je da mi lice ovako izgleda, ali ako kažemo da ta osoba misli da je Meksiko glavni grad Španije, to mi je opravdano, jer bih rekao da je ta osoba iz džungle - govorio je Car.

- Dalila je zrelija od Maje, to je sigurno. I Dalilini postupci su katastrofalni, ali u nekim stvarima sigurno normalnije i zrelije funkcioniše. Mislim da je Maja znatno bolji čovek od Dalile. Priznajem i sad da je moj odnos sa Dalilom bio bolji, sa Majom je gori odnos, Maja je teža, luđa, katastrofalnija po mene. Bez trunke razmišljanja mogu da kažem da je odnos sa Dalilom bio mnogo bolji. Kad legnem sa Majom... opet razmišljam i gledam, veza sa Dalilom je imala težinu, ne mogu ja to rečima opisati. Kad bih sa Majom našao zajednički jezik, kada bi imala poverenja u mene... Ali to je nemoguće ovde, možda van - objasnio je Filip.

