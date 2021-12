DEJAN ISPLAKAO DUŠU ZBOG DALILE! Dragojević doživeo EMOTIVNI SLOM, oglasila se mama Biljana i uništila BIVŠU SNAJKU! (VIDEO)

Dejan Dragojević u svojoj velikoj ispovesti o dešavnjima u rijalitiju "Zadruga 5" doživeo je emotivni brodolom.

- Nervozan sam nedeljom, počeli su da me nerviraju i ukućani. Onda sve ovo sa Dalilom, prođe mi svašta kroz glavu, kuća, sve... Ne znam, pogubio sam se, žao mi je kad vidim da ona plače, žao mi je što se sve desilo, ne znam ni da li ću moći da prihvatim sve. Imam potrebu i da je pitam nešto, a ne znam ni šta bih je pitao. Sve me ovo jako boli. Sve mi je teže, osećam i žal za nečim, zašto je ovo trebalo da se desi, da li je vredelo? Ne mogu da zamislim bez nje bilo šta. Pola mene je otišlo kad se to nešto desilo - plakao je Dejan.

- Već su se te neke stvari desile, znam da treba da krenem dalje, ali mi je to nemoguće. Ne znam zbog čega ona plače, ne želim više ni da tumačim da li plače zbog mene ili Filipa. Mislim da se kaje zbog svega što je uradila. Došlo mi je da je zagrlim, ali ne mogu. Fali mi sve, ona kao ona, ali ne mogu, te neke stvari su teške, borim se sa samim sobom. Meni je nekad tišina kraj nje bila dovoljna. S*ebala je stvari sve. Nemam pravi odgovor, znam da mi je teška svaka reč, svaki korak. Čujem da ona plače, pa mi bude još teže, jer nikada nisam dao da plače pored mene. Ko zna šta će se ovde sve izdešavati. Ne želim da je zagrlim i pružim ruku, a da opet budem povređen. Smatram da treba da bude svesna šta je uradila, još uvek nisam spreman da je zagrlim. Taj zagrljaj bi mogao da joj da i neku nadu, a to ne želim. Neću ni njoj otežam, meni je dovoljno teško. Ja sam joj govorio da sam jedino ja mogao da je izvadim iz depresije, niko joj neće moći pomoći, ona je to rekla i večeras. Nju rijaliti sastavi tek posle, znam da će joj biti teže - priznao je on.

Zatim se Dejan osvrnuo i na ostale zadrugare i međuljudske odnose:

- Verujte mi, ja njih ni ne vidim, mnogo je negativna energija. Loše se osećam, zanemarim i sve što se dešava oko mene, zanemarim i te zadrugare, ne mogu da ih pohvatam. Vidim šta se dešava, malo se rasteretim kad vidim šta se dešava, šta oni rade. Milica je specifična osoba, zatvorena je, a Mensur je poprilično otvoren, on previše daje, nekad ne mogu da ga slušam... Ljubavi, maco, kuco, pa se svađaju, mislim da im je to prešlo u naviku. Mislim da će ga pokolebati ulazak Mine, neće mu biti prijatno, krenuće da mu se bude osećanja, koliko sam shvatio, on je Minu vodio kući, to je bilo baš ozbiljno. Ne mora da znači da će on biti sa Minom, biće tu ozbiljnih problema. Maja i Car... To je dramaturgija ozbiljna, dovoljan je Janjušev pogled da Cara poremeti - komentarisao je Dragojević.

U toku noći dok su Dejan i Dalila plakali neprestano, oglasila se i Dejanova majka, Biljana, na svom Instagram nalogu gde je uz fotografiju bivše snajke napisala:

"Kakav neviđen manipulator, fuj, užas" - stoji na Instagramu Biljane Dragojević.

Kurir.rs/S.M.

