ŠOK INTERVJU ANE KORAĆ O ZADRUZI 5, URNISALA MAJU I DALILU: Car kao da je izašao iz KAVEZA, a Dekija mi je ŽAO!

Bivša rijaliti učesnica i starleta Ana Korać progovorila je o svim gorućim temama iz "Zadruge 5".

Nedavno se dogodio krah petogodišnje ljubavi i braka Dejana i Dalile Dragojević, da li si očekivala da tako nešto može da se dogodi?

- Iskreno, nisam. Zaista je strašno to što se dogodilo, meni je Dekija i dalje žao. Vidi se da mu je teško, ali mi se čini da vrlo lako može doći i do pomirenja između njih i ne bih se iznenadila da joj pređe preko svega - rekla je Koraćeva za Pink.rs

Da li si iznenađena njenom vezom sa Filipom Carem?

- Ne bih to mnogo komentarisala zaista. Ali sam sigurna da bi se ona pomirila sa njim kada bi joj prodao dva tri šlagera, mislim da je to i očigledno.

O odnosu Maje i Cara bruji domaća javnost, naročito od kako je njihova veza postala turbulentna i od kako se dogodio incident i fizički kontakt.

- Jao, strašni su. Nakon nemilog događaja Car izgleda kao da je izašao iz nekog kaveza, kao one mačke prebijene. Nije mi ga žao, odlično je znao ko je Maja i šta od nje može da očekuje, oni su baš jedno za drugo. Mislim da neće opstati, ali nikad se ne zna. Svašta još može da se dogodi, ima dosta do kraja, a to je zatvoren prostor, totalno je drugačiji osećaj kada ste unutra.

Mnoge fan stranice su objavile nove fotografije sa Majinim odevnim kombinacijama koje su gotovo identične kao tvoje. Da li je istina ono što se pisalo u medijima da je Maja pokušala čak da dođe i do tvog plastičnog hirurga iz Turske?

- Smešno mi je to zaista, svaki put prasnem u smeh kada mi šalju to, a iz dana u dan dobijam slike, bukvalno prvi njen dan u Zadruzi je obukla braon komplet, ne znam više šta bih rekla na tu temu. Ja nikada nisam imala tako nekog idola, koga kopiram i kome se divim. Šta reći, sem da sam joj idol, jer ovo više nije ni slučajno ni normalno. Iskreno to za doktora nije istina, to moram da demantujem, ali istina je i da je on previše skup, tako da ...

Mnogi spekulišu kako može doći do pomirenja Marinkovićeve i Janjuša? Koje su tvoje prognoze?

- Nadam se da neće, ne verujem. Poznajući Janjuša, mislim da posle svega nema nikakve šanse. Meni se on jako dopada u ovoj sezoni i mislim da tako treba i da nastavi. To sa Majom mu ne treba, ne znam šta bi moralo sa glavom da mu se desi da bi se vratio na tu priču. Ja kao njenog prijatelj mu želim da se drži dalje od svega.

Jedan od ljubavnih odnoza koji privlači pažnju i kome se dosta govori su Milica i Mensur. Većina misli da se on potpuno ugasio i dosta promenio u odnosu na ono kakav je inače?

- Katastrofa! On nije više isti čovek! Kao neki deda je, neki stari profesor. Ne znam zašto to sebi uopšte dozvoljava, on je mlad, veseo dečko koji je bio jako interesantan, ovo sada je užas! Očigledno mu ta veza ne prija, kao da joj glumi tatu, ne znam, nikako mi se to ne dopada.

