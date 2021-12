5 GODINA DEJAN DALJE OD DŽAMIJE I ŽENE NIJE VIDEO! Zorica Marković žestoko oplela: Dalili bih zalepila ŠAMARČINU, treba da se LEČI

Ovih dana redovno dolazi do brutalnih okršaja Maje Marinković i Filipa Cara. Iako je Marinkovićeva poznata po takvom stilu ponašanja iz prethodne sezone kada je bila u vezi sa Markom Janjuševićem, ovoga puta je domaća javnost ostala zatečena incidentom koji je izazvala.

Naime, u spavaćoj sobi, nasrnula je na svog sadašnjeg partnera Filipa Cara, koji je nakon toga ostao za ožiljcima po licu. Svađali su se još neko vreme, ali su se ubrzo i pomirili.

Tim povodom, za Pink.rs oglasila se Zorica Marković, pevačica narodne muzike i bivša zadrugarka, vidno zgrožena situacijom i progovorila o novonastalim dešavanjima.

foto: Printscreen

- To mafijanje ne mogu da gledam, evo već druga godina jedno te isto. Ne znam kako bih ja to izdržala... Car ili je mazohista ili budala, ja njega volim zaista, ali ovo ne razumem. Što se tiče njegovih gestova prema svim ženama, ne podržavam sve, posle svega bih rekla da je u jedino Minu bio iskreno zaljubljen, sve ostalo je smešno. Kod mene je dolazio sa svojim Brunom i prvoklasnim drugarima, dok ga je zvala sto puta, sve je meni još tada bilo jasno. Ova iz Belog Potoka, što se ovako ponaša ne znam, poznajem Takija, ne znam kako na nju niko da može da utiče. Ja bih ušla kako znam pa bih joj zalepila takvu šamarcinu da joj se glava okrene. Ona mora da se leči podhitno. A vidi ovog mučenika, ozbiljno, kao da je bio na ratištu, to nije normalno. Ne dao Bog da sam ja tamo ,ja bih bila vrlo brzo diskvalifikovana, Ne volim i ne pdržavam nasilje, ali stvarno je ovo strašno. Jedne te iste rečenice, jedno te isto ponašanje, kako to može da bude normalna osoba. Car dobro vozi priču ove godine, ozbiljno je dobar i bilo bi mi jako žao da napravi neko s*anje zbog ove Maje. Stvarno me je strah da ne poludi, svaka mu čast. Poštujem ga jer ima dobru dušu.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Zorica se zatim osvrnula i na odnos bivšeg bračnog para, kao i odnose čuvene četvorke koja intrigira kompletnu javnost.

- Maja i Dalila odavno imaju netrpeljivost jedna prema drugoj, jer im nije prvi put da dele istog dečka i to svi znaju. Sada je samo eskaliralo i ne mogu da se gledaju očima. Ona voli Janjuša i ja odlično znam zašto ne sme da bude sa njim, rečeno joj je 'no - no' i onda sav svoj bes iskaljuje na ovom jadnom čoveku. Što se tiče njihovog odnosa, Car je slobodan čovek, Dalila je dala znak i on je ušao sa njom u priču, boli njega uvo baš. Ali kada je shvatio šta je uradio, pokajao se jer oseća jaku gružu savesti zbog Dejana i on ne može sa tim pritiskom da se nosi. Nije on taj tip ličnosti, ima dušu, za razilku od Dalile. Ma, ko je ona uopšte, u tom Šepku živi pošten narod, ne znam kako je ona takva. Koja je to žena, jezičinu ima do poda, navikla tako da se ponaša u rupi pa nastavila i ovde na tom nivou funkcionisanja. Sve što joj je Filip rekao, bio je u pravu. Nije mi jasno kako joj svi ćute bre, mi smo ranije kidali i razvlačili ljude za prevaru, sada niko ne sme da pisne, Bože sačuvaj. Sve je ovo njena igra, sve je ovo planski odrađeno, ali se gospođa zavozala i napravila haos. Većina zna da se ona pre ulaska raspitivala o Caru i htela da ga upozna, pikirala ga je u startu. Pa što se toliko drži Matore, ona sve zna. Dugo se poznaju zato je i podržava. Car je šmeker, ima priču, doduše iz Osnovne škole, koju je naučio napamet, ali očigledno sve padaju na to pa je i ona pala, kao neka guska! Taj njen brak je bio s*anje, nula! Zato je sve i odrađeno kako jeste! Zašto ih neko ne pita ko su im bili kumovi? Ko ih je finansirao? Toliko se priča o toj kući, šta je bre to, nešto sklepano od nekog drveta, a spominje se kao da je Holivud. Dejan je psihički ubijen, on dalje od nje i džamije nije video prethodnih pet godina. Šta više da se kaže, bruka i sramota, nosiće ožiljak čitav život! Sačuvaj Bože i sakloni!

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)