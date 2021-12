NAJBOLJE JE DA BUDE SAMA Najbolja drugarica Maje Marinković OSUDILA NJENU vezu sa Carem i njihovo ponašanje: Mučno je gledati TUČE

Karamboli Maje Marinković i Filip Cara danima tresu velelepno imanje u Šimanovcima, a njihove svađe sve su žešće i žešće.

Car je nekoliko puta raskidao sa Majom, iako ona nije želela da prihvati raskid, a na iznenađenje mnogih, svaki put joj se vraćao. Zbog ovoga mnogi misle da se on boji Maje, a pojedini zadrugari čak pričaju da postoji nešto čime ga ona ucenjuje.

Sada se oglasila bivša zadrugarka Ana Bulatović za Pink.rs, jedna od Majinih najboljih drugarica, koju Marinkovićeva često pozdravlja. Ona je otkrila šta misli o burnoj vezi svoje prijateljice.

- Svi znate koliko volim i koliko sam uvek podržavala Maju i isticala to da je dobar čovek i prijatelj, ali što se tiče njihovog odnosa, moram biti realna i iskrena! Ne sviđa mi se njihova veza trenutno, jer oboje preteruju u nekim stvarima. Ponovo srlja u isti odnos koji je imala i prišle godine. Mislim da je za nju najbolje da bude sama, jer je tad najjača. One tuče i sav haos, stvarno je mučno gledati - rekla je Ana, pa nastavila:

- Bolje da su ostali drugari, jer takvi su najbolji. Plašim se da ne bude: "Bili smo drugovi, pa ljubav probali, a sad ni jedno, ni drugo". Ovako van njihove veze stvarno volim i Maju i Cara, za kojeg sam uvek pričala da je srčan, iskren, spontant, lucakst i dobar čovek, ali ono što jedno drugome rade je prestrašno. Niti ona treba toliko da se kida, nekad i bez razloga, a niti on da trpi onakve vaspitne mere (smeh). Neko će me osuditi što sam se nasmejela na kraju, ali ja sam navikla na Maju i njene haose, to je ona. Šalu na stranu, treba da bude sama, ona kao da se plaši da bude ostavljena. Treba više da veruje u sebe i da shvati da je sama sebi dovoljna - zaključuje pevačica.

