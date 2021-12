SAŠKA KARAN U ŠOK INTERVJUU BEZ DLAKE O DALILI Sve je OMAĐIJALA, a preljubu je dobro izračunala! Kako je tek nazvala Dejana i Cara

Pevačica Saška Karan pomno prati ,,Zadrugu 5“, a kako kaže, po celu noć se svađa u s televizorom dok posmatra drame unutar rijalitija. O njenom ulasku u Belu kuću mnogi spekulišu, a ona kaže da bi je bilo strah, što zbog zdravlja i visokog pritiska, što zbog vradžbina za koje tvrdi da se izvode.

- Čula sam mnoge priče o vradžbinama, prosto počinjem da sumnjam u sve. Ljudi oko Dalile mi deluju omađijano, neka čudna atmosfera vlada. Deluje mi kao da sve njih treba protresti, ne znam šta se dešava, da uđem tamo, ne bih smela da uzmem čašu vode da popijem, ne bi mi bilo svejedno, ko zna.

foto: Kurir televizija

Kakvo je tvoje mišljenje o Dalili, javnoj prevari i njenom braku sa Dejanom?

- Rekla sam, ako bude došlo do seksa sa Filipom, Dalila je napravila neoprostivu stvar, za koju nema nikakvog opravdanja, sad nema nazad! Očigledno je da njihov brak nije funkcionisao, ali onda je trebalo da se razvede pre nego što je ušla u rijaliti, a ne da se zaljubi posle pet dana. Ma kako da ne, odjednom se ti kao zaljubiš i onda stavljaš na kocku nešto što ima vrednost i što je za normalne ljude svetinja, brak. Dalila i ja nikada nismo imale neke nesuglasice, poštovala me jer, na kraju krajeva, ona je godište moje ćerke, a i ja sam nju poštovala. Bio je korektan odnos. Ali ovo sada što se dešava.... Žao mi je što moram to da kažem, ali ona je najveća kurvetina u istoriji rijalitija. Prosto to je tako, ne mogu da lažem, a i narod gleda i vidi sve.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

Da li je Dalila, prema tvom mišljenju, ciljano ušla u vezu sa Filipom ili iz ljubavi?

- Dalila je sve to oko prevare osmislila pre nego što je ušla i dobro je unovčila razvod. Pa uđeš u rijaliti išta, zaljubila si se?! Ma kako da ne. Toje za mene sve grozno. Njihov brak očigledno baš ništa nije valjao. Ušla je s planom i gledala je način, kalkulisala je kako će da se razvede. Shvatila je da će joj dobro doći rijaliti jer će na svemu tome da zaradi izaradii onda, taman, to je to.

A Dejan? Ponižen je, a deluje daidalje voli Dalilu.

- Dejan je najobičniji konj. Dečko koji me nikada nije uvredio, mislila sam da je OK dečko, pristojan. On je sada nešto jadan. Alo, ako te neko neće, ne voli te, to ti kaže, pokaže delima, pa šta onda? Onda i ti njega ne treba da voliš! On je ponižen, pa je ponižen, da nema dalje. Ono najgore što je moglo da se desi se i desilo. Mogli su napolju da se razvedu i da uđu kao sveže razvedeni, to bi isto bilo zanimljivo. Međutim, eto, Dalila je izabrala drugu varijantu. Dejan se ponaša jadno, u jednu ruku mi ga je žao, a udrugu ruku se mislim: "Ma daj, čoveče, da li si ti normalan, opasulji se i digni glavu iznad toga". Javnost sve razume, jeste bruka i katastrofa, ali svu snaguje trebalo da smogne i da i on nađe sebi neku devojčicu u rijalitiju, pa kad izađe i ukoliko to ne opstane, onda neku dobru ženu. On je odličan dečko, ali ovo što sebi i sam priređuje... Gura se u mulj, živo blato. Mazohista. Ona ga spustila, a on se spušta još niže. Ne znam je l' Dalilina pi*ka zlatna kad se on tako ponaša.

Prema vašem mišljenju, da li bi joj nakon javne prevare i sramote ipak sve oprostio?

- Dejan bi joj sigurno sve oprostio i vratio bi joj se. To je još jadnije, još bednije, tužnije i još veća katastrofa, tolika da ja nemam reči. Veoma mi je žao što to gledam i što je situacija ovakva, ja sam iskrena i otvoreno, direktno pričam šta mislim. Dalilu sam volela i razumem mladost, ali ne sme se na ovaj način. Očigledno je samo tražila način kako da se oslobodi Dejana i da to debelo unovči. Žalosno je što će da unovči te svoje nekadašnje emocije, ako ih je ikada i imala, jer i to se dovodi u pitanje. Možda je sve to neka njena taktika. Očigledno je samo da želi da bude javna ličnost, da postane voditelj, da se ceo svet okreće oko nje i da je samo ona u centru pažnje. Sve njeno je sračunato. Stavila je na tas karijeru i novac, a s druge strane brak.

Dalilin otac je u više navrata javno poručio da podržava bivšeg zeta, da li biste i vi tako da ste na njegovom mestu?

- Mislim da je njenom ocu katastrofa, gleda ono što mu je od srca otpalo, svoje dete da radi sve ono. Neshvatljivo je, Dalila gazi preko mrtvih da bi stigla do zacrtanog cilja da više ne bude ponižena, da je ne prozivaju. Teži da izbriše prošlost, anulira je i postane neko i nešto. Za Dalilu treba neki kabadahija, drvoseča, ko će da kaže: "Alo, sedi tu ismiri se!" Dejan je tu šenio kao kučence, a njoj treba kontrola. Mislim da oni nisu bili par. Kad smo bili zajedno u rijalitiju, uvek je ona određivala šta i kako, on je mekan za nju.

Svi pričaju o odnosu Sandre Rešić i Dejana, da li je ona pravi izbor za njega?

- Dejanu bi bilo pametno da nađe nekoga, zašto da ne i Sandru Rešić. Ona me delom podseća na mene, ne znam da li bi to uspelo ili ne, malo je parova koji su nakon rijalitija opstali. Ono što najiskrenije mislim jeste da je Deki jedan konj, moram to da kažem, ali je negde zaista čovek. Ako ne opstane sa Sandrom, trebalo bi mimo rijalitija da nađe neku mirnu i smernu ženu.

Maja je s planom ušla u rijaliti Saška tvrdi da je Maja Marinković u rijaliti ušla s planom da smuva Dejana ili Filipa da bi se radnja vrtela oko nje. - Maju baš briga, ona lovi u mutnom nekog soma, pa koga upeca. Ušla je planski u rijaliti. foto: Pritnscreen

Car je kresnuo Dejanovu ženu, pa mu je kao žao Saška nije poštedela ni Filipa Cara, oplela je po njegovom odnosu s Majom, ali se osvrnula i na to kako se ophodi prema Dejanu Dragojeviću. - Car je đilkoš. Van pameti je, povraćalo mi se kad je rekao da mu je žao Dejana. A šta mu je žao, kresnuo si mu ženu i onda ti je nešto kao? To govori zbog naroda da ga ne bi napadali i da bi ih smekšao posle svega. To je takva ironija, cinizami dvoličnost. Odvratno! Povraća mi se i dok pričam o tome! Muškarce poput njega ne cenim. foto: PrintScreen/TV Pink, Damir Dervišagić

