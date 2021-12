ŽUSTRA SVAĐA DALILE I CARA UŽIVO! Filip joj sasuo sve u lice: Nisam želeo da se RAZVEDE! Bojao sam se i trudio da se to NE DESI!

Dalila Dragojević i Filip Car bili su gosti u emisiji "Amidži šou" gde su se žestoko sukobili.

"Pokušava da dođe do kumikacije, ali ništa od toga. Dalila je starleta za mene, a Maja gangster. Ona nije dama, ona je straleta", rekao je Filip.

"Ja sam videla samo njega, evo kako se završila veza, kako sam ostavljena, ljudi su bili u pravu kada su me upozoravali. Dobija se sada opravdanje da sam ja grešila. Čim su se kamere upalile kreće da laže. Sad se pitam kako sam mogla u sve to da poverujem. Osećam gadost prema njemu. Sve laže, sve je slagao. Ne znam šta je ostalo od emocija, zamerili su mi pružanje ruke. Ono što osećam ja uradim", rekla je Dalila.

"Ona je potencirala komunikaciju sa mnom, ja tako smatram. Tako i ja, kada osećam ja osećam, šta ne osećam ne osećam. Ja sam bio sa Majom u vezi kada sam ušao u odnos sa Dalilom. Pao sam pod uticaj, neki zadrugari su me lagali za Maju. Ja sam tada pogrešio, sada sam sve ispravio. Bio sam svestan da je ona udata. Ljudi koji su spremni na velike odskoke životne nisu spremni na male. Ja sam pokušavao da do toga ne dođe, jer sam se bojao. Trudio sam se da ona to ne napravi, borio sam se protiv toga. Hteo sam da napustim kuću, i da se odmaknem od nje. Kada sam video da smo predaleko otišli ja sam se prepustio tome. Bio sam za to da se ona i Dejan raziđu. Dalila je pričala loše o braku. Ja sam joj rešio problem braka", rekao je Filip Car,

"Kako lažeš Filipe. Imao je Mikija koji ga je savetovao da ne ulazi u to, da sam ja u braku, njega ništa nije zanimalo", rekla je Dalila.

