MAJA I DALILA OČI U OČI! Ljute rivalke u NIKAD ŽEŠĆEM OKRŠAJU zbog Cara, pljuštale uvrede i pretnje kao nikada do sada! (VIDEO)

U radio "AmnezijI" Maja Marinković i Dalila Dragojević ušli su u žestok sukob zbog Filipa Cara.

Maja i Dalila su stigle u radio spremne da odgovore na sva goruća pitanja veza na njihove turbulentne veze i ljubav sa Filipom Carem:

- Da li je moguće da toliko ne veruješ Caru - pitao je Bane

- Greška, pitala sam ga sinoć kako je to sve prošlo, verujem mu. Dalila je meni rekla da je sve bilo okej,a onda je rekla da se on njoj obratio na putu do ovde, ja to mogu da provalim po grimasi. Ona mi je rekla da ću videti neki klip, on mi je rekao da je odbio igricu, a onda je ona nešto pominjala. Ali posle sinoćne žurke mi je sve bilo jasno - isprčala je Maja.

- Zbog čega ona rasprava sinoć u sobi - pitao ej Bane.

- Ja sam sinoć malo lagala, Za žetone sam rekla iskreni, ali bilo je i peckanja, ja sam ostavljen na najgori mogući način. Ne bih ništa komentarisala više, videćete kada izađete napolje imaćete prilike. Desila se sinoć situacija gde se on umešao ničim izazvano, mi smo se sinoć složili da se više ne vređamo - pričala je Dalila.

- Meni ništa nije jasno. Dalila, mnogo si kontaradiktorna sada, ja više ne znam kad ti lažeš. Ako nešto kažeš ti stojiš iza toga, ali da je neko hteo nešto taj neko bi uradio. Nisam maloumna, moj mozak ne može da konta ko da se neko kune, a sada priča drugu priču - drala se Maja.

- Ja ovde imam pravo da se igram rečima, dovoljno sam reklaj, meni je babo svetinja - rekla je Dalila.

- Ja ovo ne mogu da slušam,. Ko ovde koga je*e lud zbunjenog ili lud ludo - rekla je Maja.

