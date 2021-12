LJUBA PANTOVIĆ I ANA KORAĆ OPLELE ŽESTOKO PO MILJANI: Zrela je za ozbiljno LEČENJE! Maja i Kulićeva imaju isti PSIHIČKI POREMEĆAJ!

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz Zadruge nakon što je nasrnula na Lazara Čolića Zolu.

Za Republiku.rs oglasile su se Ljuba Pantović i Ana Korać koje su žestoko osudile njeno ponašanje.

- Miljanu su ljubomora i pakost naveli da napadne Zolu. Mislim da je za nju definitivno previše učešća u rijalitiju. Još od ranije je ona ispoljavala agresivnost i to je uzelo ozbiljnog maha. Mislim da je imala nameru da ga povredi ali je smišljala kako i na koji način. Već je u nekoj od prošlih sezona napala Zolu dok je spavao i to je po meni najbednije sto neko može da uradi. Nek je srećna što je nije strefio pesnicom odmah! Nema ni osećaja a ni kontrole šta radi! Mogla je čoveku da izbije oko onom štiklom. Vreme je da se posveti lečenju i da zaboravi na rijaliti - kaže izrevoltirana Ljuba, i dodaje da joj nije jasno zašto joj je pružena prilika da se vrati u Zadrugu, nakon svih napada koje je imala.

- Ovo je njoj ne znam koji put da ljudima nanosi ozbiljne povrede a i dalje joj je pružana prilika da se vrati u Zadrugu. Bilo je samo pitanje dana kad će opet napasti nekoga. Po meni je to nedopustivo ponašanje! Mislim da je Miljana zrela za ozbiljno lečenje i izlečenje pošto se kod nje definitivno mešaju psihoza i želja za pravljenjem show-a. Obzirom da je znam jako dugo, po do sad prikazanom, spremna je da naudi i sebi i bilo kome drugom.

- Miljani nije mesto u rijalitiju, ona jednostavno nijen više za to. Za opstanak u Zadruzi, potrebno je da budes neizmerno psihički jak, a ona je nešto sasvim suprotno. Nestabilna je i to je razlog ovakvih užasnih scena. Ona treba da bude kući sa svojom detetom, a ne da se bije po Zadruzi - smatra Koraćeva, a onda se dotakla i Maje Marinković, kojoj podsetimo poslednjih dana, takođe nije strano da fizički nasrne na partnera:

- Ja ne znam šta je to više sa ženama. Od kad žene biju muškarce, stvarno mi ništa nije jasno. Mislim da su njih dve jako slične, obe imaju neki psihički poremaćaj, ali ja smatram to opet proizilazi iz porodice. Možda su pretrpele to, kao neki vid porodičnog nasilja, a sada im je ovo kao neki bunt. Mislim, kako se meni nikad to nije desila. Zato što sam ja iz normalne porodice i lepo sam vaspitana - završava Koraćeva izlaganje.

