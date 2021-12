HIT SNIMAK! SKUPŠTINA CRNE GORE BRUJI O DALILI I DEJANU: Poslanik uporedio Zadrugu sa PARLAMENTOM, Milan Knežević SVE OBJASNIO!

Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević u parlamentu preneo je mišljenje njegovog komšije koji je uporedio parlamentarnu većinu sa Zadrugom.

Naime, crnogorski političar Milan Knežević, osnivač Demokratske narodne partije Crne Gore i narodni poslanik Skupštine Crne Gore, pokušao je da objasni građanima i kolegama iz parlamenta na primeru Dalile, Dejana i Filipa Cara, prenosi "pogled.me".

- Pošto su Pokretu "Ura" usta puna evropskih standarda i evropske tekovine, moram reći da su rijaliti programi tekovina Evropske unije i evropskih standarda. Jedan moj komšija, koji se dobro razume i u politiku, ali i u "Zadrugu", kaže meni da i skupština i odnos parlamentarne većine i izvršne vlasti neodoljivo podseća na petu "Zadrugu" i napravio mi je jasna poređenja i podelio uloge, ko je šta u ovoj parlamentarnoj većini ili manjini. Ja ću to pokušati da približim građanima - započeo je svoje izlaganje Knežević, koji je pomenuvši "Zadrugu" za svoje izlaganje zainteresovao sve prisutne poslanike.

- U toj "Zadruzi" postoji jedan bračni par, Dejan i Dalila... Metaforički rečeno, to je 38 poslanika Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i ostalih kolega iz parlamentarne većine koji predstavljaju Dejana, a 3 poslanika iz Pokreta "Ura" predstavljaju Dalilu. I ušli su kao muž i žena, zakleti na vernost, večnost i matičaru i Bogu, kome god hoćete, ali čim su ušli tamo, Dalila je prevarila Dejana, a znate s kim? S Filipom nekim tamo, evo u liku Duška Markovića! I ne što ga je prevarila jednom... On joj kaže:"Ozbiljno ću da se naljutim ako vas uhvatim ponovo", ali ga ona vara drugi, treći put, pa četvrti i peti put Dalila, tj. Pokret "Ura" vara Dejana sa Duškom Markovićem i Demokratskom partijom socijalista! Komplikovane su ove "Zadruge"! Pošto su vam usta puna evropskih tekovina, mi dolazimo do toga da je gospođa Dalila odlučila da se razvede od Dejana, tj. Dejan je više, gledajući peti, šesti put kako ga otvoreno vara sa Filipom, odnosno Duškom Markovićem i DPS-om, kaže:"Ja tražim razvod braka!", da upalimo najzad svetlo, da znamo ko je s kim - nasmejao je Knežević svoje kolege u parlamentu.

