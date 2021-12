DEJAN KRENUO DA BEŽI IZ ZADRUGE, DALILA TRČALA ZA NJIM! Novi skandal: Molio produkciju da RASKINE UGOVOR, OVO ne može da izdrži!

Dejan Dragojević sinoć je poželeo da napusti rijaliti "Zadruga 5" jer nije mogao da se nosi sa komentarima koje je dobila njegova bivša supruga Dalila Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Ja se sada obraćam produkciji, biću u dvorištu, ne mogu da izdržim više da udaram i ostalo, čekam svoj ugovor da potpišem i idem odavde, a ti uživaj ovde u rijalitiju. Ja tebe nisam vređao - rekao je Dejan Dalili.

Nakon što je Dejan napustio Belu kuću i krenuo ka kapiji, njegova bivša Dalila je odmah krenula za njim.

- Ja ovo ne mogu, nemam snage. Njoj je za*ebancija, njoj nije, pucam. Nemam kontakt, imam samo kad ga moram - rekao je Dejan.

- Ne možeš da pričaš sa mnom - rekao je Dejan.

- Oni jesu čopor - tvrdila je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Nema potrebe tako da joj se obraćaš - odbursio joj je Dejan.

- Evo zašto, dokaz - rekla je ona i pljunula ispred njih.

- Hočeš Cara da zovem da dođe? - pitao je Đedović.

foto: Printscreen/Pink

Pre ovoga Dalila se obrušila na Dejanovo društvo i podršku iz rijalitija:

- Ovi ljudi me niti savetuju, niti ja to tražim, ali ovde gde on traži, to mi je okej. Mene mišljenja mogu da zanimaju kad su objektivna, ali pristrasna me ne zanimaju. Mene moja intuicija nikada nije prevarila. Je l' si čuo da neko od mojih prijatelja ustaje i skače ovako? Ne, saslušaju ga. Ja sam ovde u jako teškoj situaciji, mogu oni da kolutaju ovde očima, ali da jesam u teškoj situaciji, zbog povrede čoveka i zbog toga što sam povređena. Stojim iza svega onog što sam uradila, ali će mi trebati vremena da prebrodim sve, imaću i lomove, pa da hoću. Što se tiče ove priče da sam jua uradila nešto zbog Filipa a ne zbog Dejana, ne, uradila sam zbog sebe. Desilo mi se da vidim njega da se vređa sa Filipom, nije mi bilo svejedno, pa posle vidim njih dvojica zagrljeni...Na kraju se sve ispostavilo da sam ja kriva, ali je moj bes iskaljen na tom staklu - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

10:48 KARLEUŠU NAPADAJU JER PEVA ISPRED SKUPŠTINE: Jedina imam prava na to, rođena BEOGRAĐANKA! Evo šta kaže o ćerki Atini!