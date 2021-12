DALILA PRAVILA HAOS! Zaratila sa pola ZADRUGE, vređala pa ispolivala OVOG cimera: Dejan zanemeo od ŠOKA dok je gledao BIVŠU VIDEO

Zadrugari su sinoć odgovarali na pitanja publike prilikom čega je nastao novi skandal u Beloj kući. Naime, došlo je do žestokog obračuna Dalile Dragojević i Stefana Mihića.

- Jako si kontradiktoran, pre žurke si se zalagao da saznaš ko je ukrao Sandri i ekipi novac, a posle si Dejana napao - pročitao je Milan.

- Ja sam video nešto što niko nije. Prvo sam sumnjao na Sandija. Naravno, ja propagiram to da treba da budemo normalni, da ne krademo novac. Pitao sam Dejana iz sažaljenja da li zna ko mu je ukrao. Nisam ni sumnjao da njegovi vojnici mogu da stanu tako. Kada sam video da uzima butku novca iz džepa, odmah sam video o čemu se radi. Sale Luks je mogao da ukrade novac od budžeta za žurku, da da Dalili, da ona prosledi Đedoviću. To je moja teorija - rekao je Mihić.

- Nije ti dobra teorija, čim ti gledaoci koji sve vide kažu da si kontradiktoran - dobacio je Đedović.

- Video sam kod Dejana novac, kod Frana sa gumicom. Moje mišljenje je da su te pare završile kod Dejana - dodao je Stefan.

Stefan je uvredio Dalilu, a ona ga je ispolivala vodom.

- Evo, pošto narod sve ne vidi. Dobiće ovo sad. Ovaj skot, smrad, za sve što priređuje - rekla je Dalila i polila Mihića vodom.

- Ona mu pričala svašta i kad joj je rekao niskobudžetna k*rva, polila ga. Ne treba ni on da se pali na neke stvari. Evo, Zola došao čovek u kuću i rekao ono za Anu, ona mu ništa nije uradila. Manite se ovih budalaština, rekao jednu ružnu reč, ovaj ga za vrat. J*beš mater i kad ti j*bem mamu, onda haos. To radiš meni, to radiš svima. Svako ko vređa, treba da mu se kaže najgore - skočio je Car.

- S*rem ti se u karakter. Ne može čovek da me ne komentariše - odbrusila je Dalila.

- Gnjeca, gnjeca, i kad joj se stane na glavu - nastavio je Car.

- Ovaj čovek (Stefan) je svašta pričao o devojka, psuje majke, psuje sve, ja ću ovde da mu dođem glave - rekla je Dalila.

- Ja ako budem zamahnuo, odletećeš do Vetenrika, i ti i tvoj Roki Balboa. Još jednom me udari u glavu, pomeriću te - poručio je Mihić.

Mihić je pecnuo Dalilu u prolazu, a ona ga je ponovo ispolivala vodom.

- Nemoj u prolazu da govoriš - rekla je Dalila.

- Dr*ljo, j*beš se po rijalitiju, jedini način je to da dođeš u kadar. K*rvo jedna raspala. Obrukala si roditelje. K*rvetino raspala, ovo je iživljavanje - pričao je Mihić.

- Ti to voliš, ti si sado-mazo! Dobićeš tužbu, dobićeš još - nastavila je Dragojevićka.

Dejan je sve nemo posmatrao.

