TAKI RASKRINKAO DALILU I DEJANA: Imaju dogovor koji se OTRGAO KONTROLI! A evo kako pravda ponašanje svoje ćerke MAJE MARINKOVIĆ

Radomir Marinković Taki se dotakao brojnih tema u rijalitiju, odnosa svoje ćerke i Filipa Cara, koga bi odabrao između Janjuša i Filipa, a prokomentarisao je i Dalilu i Dejana za koje kaže da su imali dogovor i da je sve izrežirano.

- U početku mi je bilo mučno da gledam Maju u nervnim rastrojstvima sa Janjušem, ali sada je to sve završeno, Maja voli Filipa i smatram da u svakom odnosu može da se desi neka čarkica i svađica, ali Caru definitivno ne zameram ništa još uvek - započeo je za Alo Taki i dodao da su Janjuš i Maja gotova priča:

- Nema šanse da se pomire Janjuš i Maja, to je gotova priča. Ne bih mogao da gledam ćerku ponovo u onakvim izdanjima, a i ona je videla kakav je Janjuš i svašta je proživela sa njim van rijalitija - ističe Taki.

On je takođe dodao i da su Dalila i Dejan sve ovo predobro odigrali i da smatra da je dogovor između njih pao pre početka rijalitija.

- Sve je to dogovor između Dalile i Dejana koji se otrgao kontroli, oni su bre foliranti. Zaigrali su se i sada se kaju polako. Neshvatljivo mi je da neko može prljav veš iz braka da iznosi javno i da se tako ponaša. Dalila i Maja su nebo i zemlja - ističe Taki i dodaje da ne bi znao kako da reaguje kada bi Filip izgovorio Maji ono što je rekao Dalili u jeku svađe:

- To je strašno kakve on reči izgovara. Kada bi Maji izgovorio tako nešto u mojim očima bi pao totalno i ne bi to više bilo isto. Ne podržavam da se tako ophodi prema ženama i to je jedino što mi smeta kod njega - završava Majin tata

