TI SI GLUPA ŽENA! Dalila na brutalan način sasula Maji sve što misli o njoj! Marinkovićeva ostala POTPUNO NEMA na OVE reči (VIDEO)

U Beloj kući su počele "Nominacije". Ovonedeljni vođa Sale Luks je svoje potrčke izabrao bivši ljubavni par Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković. Reč je dobila Dalili Dragojević:

- Sa Janjušem sam imala konflikt u trećoj sezoni, imamo normalan odnos, nikada me nije uvredio, imao je priliku ali nije. Dosta puta mi pričamo o njegovom životu, pitala sam ga da li je imao tu sramotu, zna da me nasmeje, prema meni je bio iskren, jako ga dobro razumem. On je jedan od ljudi prema kojima sam bliža - rekla je Dalila.

- Što se tiče Maje, ja sam se stvarno vređala, ja sam joj se izvinila, mislim da me gleda kao veliku prepreku, možda misli da sam joj ja neka prepreka, vidim kada me gleda i skenira. Nikada joj nisam odgovorila na neke uvrede, u kazinu je prišla i prva rekla šta se ti mešaš. Ali ja mislim da ona u vezi živi u nekom strahu, ne bih ga lovila na taj neki način. Da vidim da li će i šta će biti. Ona olako prelazi preko toga. Sa njom će uvek manipulisati. Ti si jaka žena i borbena, neko si ko bi podelio, ti imaš to u sebi ali da glupa jesi jesi. Između vas dvoje šaljem Maju - rekla je Dalila.

- Na njenoj strani sam ovako, imam razumevanje prema njoj, rekao sam joj da je razumem - prokomentarisao je Janjuš.

