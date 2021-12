NIJE NAM DOBRO OD KAD JE IZJAVILA DA SE BAVILA PROSTITUCIJOM! Viktirijina baka u šoku: To je SRAMOTA za nas, nisam ništa znala!

Viktorija Mitrović, jedna je od aktuelnih zadrugarki, koja vrlo često preivlači pažnju javnosti, što zbog svoje tužne prošlosti, tako i zbog svog ljubavnog života, ali i komentarisanju ljubavnog odnosa svog zeta Nikole Grujića.

Naime, protekle noći Viktorija je iznela svoje mišljenje o Milani Mimi Šarac, koja se već neko vreme vrlo 'intimno' druži sa oženjenim pevačem Nikolom Grujićem koji njoj inače po porodičnoj liniji jeste zet.

Ono što negde najviše intrigira domaće medije, jeste Viktorijina profesija, posao kojim se bavila pre ulaska na velelepno imanje, te se povela priča i o najstarijem zanatu, prostituciji, što je Mitrovićka i priznala, a tim povodom se oglasila i njena baka za Pink.rs.

Viktorija je u jednom momentu javno priznala da se bavila najstarijim zanatom, da li ste upućeni u taj segmnet njenog života, i kako se nosite sa tim sada?

- Preteruje u svojim izjavama i načinu na koji to radi, ipak je ona majka, ima dete kod kuće. Više puta smo bili iznenađeni njenim pričama. Od kad je to izjavila, nama iskreno nije dobro. Naravno da ništa nismo znali. Imamo mi o mnogo čemu da razgovaramo kada bude izašla i jedva čekam da se to desi. Znali smo da radi u Kazinu, nikada je nismo pratili kako bi znali konkretno o čemu se radi, ništa sumnjivo nismo videli. To je zaista van pameti, mi smo takva porodica da je to za nas veliki blam. Sramota... Ovo je malo mesto, znate kako idu priče i kako može svako da uperi prst u vas. Mnogo mi je neprijatno. Moj muž, njen deda je jako ljut, mi zaista to nikada ne bismo dozvolili... Jedva čekam da pričamo sa njom - zaključila je Viktorijina baka.

