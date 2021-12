DALILA NASRNULA NA DEJANA! Bivši par OČI U OČI, progovorili o PREVARI I RAZVODU: Car te šutnuo kao KANTU POSLE S*KSA! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević danas su posle dužeg vremena razgovarali o svom odnosu, i svemu što se između njih izdešavalo u rijalitiju "Zadruga 5".

- Da je bilo incidenta uskočio bih, a otišao sam u radio da te ne gledam. Hoću da te izbegnem - rekao je Dejan.

- Mene ako bude bilo ko izludeo ti znaš šta ću ja uraditi ovde - rekla je Dalila.

- Prvo pogledaj svoje klipove ko je koga gledao, pa tek onda moje...Svoju patnju ne možeš smanjiti - rekao je Dejan.

- Jao folirantu...Pa tebi je sinoć bolje neg ikad. Tvoje ekipa je Dino, Mateja i ostali - rekla je Dalila, pa je krenula na Dejana gurajući ga. On se sve vreme smejao.

- To što sam ja izašao iz nekog odnosa je razlog toga što radiš...Smej se, smej se. Nemoj me dodirivati. Ti si mozak za ekonomsko. Ovo su posledice kad si me šutnula u glavu - rekao je Dejan.

- Kako te nije sramota da to kažeš - rekla je Dalila.

- Ajmo tamo...Kajne sedam meseci. Ti si takva smrdlja mala, zato što znaš šta radiš svesno, a ja neću pričati, a tvoji drugari su došli ovde da bi prenosili - rekao je Dejan.

- Trebala sam ja da ti dođem...Da mi nije bilo Miće onu noć, je l' ti misliš da mu ja ne bih izvadila oči? Ajde iskreno sada - rekla je Dalila.

- Ma ti i dalje pričaš sa njim - rekao je Dejan.

- Ti znaš da ja kad poludim, da ne gledam ni ko je ni šta je - rekla je Dalila.

- Da znam, nisi me primetila ni ko sam, ni šta sam, ni gde sam - rekao je Dejan kroz smeh.

- Samo da nisi folirant, sve bi drugačije bilo. Nema većeg foliranta od tebe ovde - rekla je Dalila.

- Za sve si ti kriva što mi se desilo i za sedu kosu...Ajde šibenzi - rekao je Dejan.

- Ja više volim kada si ti nasmejan nego kad si tužan - rekla je Dalila.

- Od mene imaš gratis vožnju do Sarajeva, ako ti nešto znači - rekao je Dejan.

- Kako tebi nije žao mene - pitala je Dalila.

- Ti imaš sreće što ja imam taj neki poremećaj vezan za tebe - rekao je Dejan.

- Pa kako ti nije žao za sve ovo što mi se desilo? - ponovila je Dalila pitanje.

- Sram ga bilo kako te je ostavio tako i kako ti je to uradio. Kako izdržavaš i kako prolaziš te situacije? - pitao je Dejan kroz smeh.

- Ja sam bila prevarena u tom periodu, izmanipulisana - govorila je Dalila.

- Što si dozvolila to sebi, je l nisi bila srećna sa mnom. Nismo imali strasti, ljubavi - rekao je Dejan.

- Jesmo - rekla je Dalila.

- Jesmo se ljubili - pitao je Dejan.

- Ne u toj količini - odgovorila je Dalila.

- Zato što smo bili 5 godina - odgovorio je Dejan.

- Ti si se sebi posle mesec dana usrala u glavu - rekao je Dejan.

- Ti umanjuješ moju bol - rekla je Dalila.

- Je l da budemo neprijatelji - nastavila je Dalila.

- Desilo ti se šta se desilo, ja nisam imao potrebu da pogledam u drugu - rekao je Dejan.

- Zaticala sam te u krevetima - rekla je Dalila.

- Nemoj to, ja sam zatekao tebe, gledao te na klipovima - uzvratio je Dejan.

- Ja na tvoje oči nisam imala odnos - rekla je Dalila.

- Ušla si u roze spavaćici, izašla si u crnoj. Nisam mogao da spavam tada - rekao je Dejan.

-Moj odnos je bio pa je bio. Priznajem to, ja sam se zaljubila. Moglo je i tebi da se desi - rekla je Dalila.

- Nije. Najlakše je zaljubiti se - uzvartio je Dejan.

- Meni se ovo nikad nije desilo ovo u životu - rekla je Dalila.

- Šta, ja sam rekao posle s*ksa, kanta, tako je i bilo. Šta je život ono što smo mi imali, ili ovaj stečeni kad si upoznala alkoholičare, mafijaše - odbrusio je Dejan.

