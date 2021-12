MAJIN BIVŠI STIGAO U ZADRUGU! Čorba ŠOKIRAO detaljima njihovog poslednjeg susreta, opleo po CARU i otkrio: POMIRIĆU JE SA JANJUŠEM

Milan Janković Čorba ponovo je deo "Zadruge". On je pred sam ulazak u Belu kuću otkrio kako se oseća i šta se dešavalo prilikom njegovog poslednjeg susreta sa Majom Marinković, sa kojom je ranije bio u vezi.

- Malo uzbuđeno. Ulazim da ispunim želju ljudima koji me pominju. Štucam stalno. Maja je pokušavala da me kontaktira, i dok sam bio sa Teodorom, i posle, cimala me je često. Posle toga sam otišao u Smederevo, tu sam cirnuo, tu sam bio besan i razočaran u Teodoru. Ona se vratila u Švedsku, ja sam hteo da ostanem da se bavim kuvanjem i muzikom, onda se desila Maja.

- Maja je cimala šminkerku, šminkerka me zvala, dala mi Maju. Maja je došla u Smederevo, ja zaboravio na to. Strina me zvala i kaže "Dođi i pogledaj ovo". I onda je bilo "bum bum bam". Ljudi su videli da je ona došla, ona je uvek sređena. Babe i strine su se uzbudile sve, bila je atrakcija. Maja je atrakcija. Ja sam otišao sa Majom u neki smeštaj blizu lokala gde smo bili. Znao sam da sam pogrešio što sam to uradio. Ja nemam probleme te sa Majom kao ostali, rekao sam joj da ja ne želim više, i ona mi se izvinila. Ja sam radio to iz besa, a ona to radi iz fizičkog zadovoljstva. Videćemo sve kad budem ušao, mene to ne zanima. Verujem da Car ne želi da me vidi, osim ako ne želi da se otarasi Maje. Car me mrzi, Janjuš ima pravo da me ne gotivi, on je šoumen i duhovit. Moj cilj je da pomirim Maju sa Janjušem - govorio je Čorba.

