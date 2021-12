ZOLA JE BACIO ŽELJKOVA KOLICA, NIJE HTEO DA JOJ POMOGNE OKO DETETA! Marija van sebe zbog Miljaninog bivšeg, otkrila NAJVEĆI STRAH!

Marija Kulić, majka Miljane Kulić od samog početka bila je protiv njene veze sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Znaju svi ljudi da bih ja bila najsrećnija kad bi se njih dvoje razdvojili, jer oni nisu jedno za drugo. Miljani sam sve vreme pričala da je to korist i da tu od ljubavi nema ništa. Ponavlja iste greške koje joj ne odgovaraju. Zola je namerno odneo ugovor i iscepao na Miljanine oči da bi se o tome pričalo. On je predložio da naprave ugovor kako bi kupili stan nakon izlaska iz rijalitija i živeli zajedno. On njoj nikada ništa neće dati, gleda samo da ti uzme - poručuje Marija za “Super TV” i dodaje:

foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

- Zola zna da je Miljana sažaljiva i slaba na njega, uvek mu je davala novac. Početkom ove sezone je izašla da bi njegova uvela. Htela je da mu pomogne da dođe ponovo do novca. Bila je sigurna da kad se bude razdužio da će joj poklanjati više pažnje. Problem je što me Miljana nikada nije poslušala, a uvek sam bila u pravu - potresno govori Marija. Kulićka napominje da je prelomni trenutak za ostavljanje Zole bio kada je Miljaninom detetu bacio kolica niz stepenice.

- Trebalo je da ga ostavi kada je bacio Željkova kolica iz stana u Nišu, jer nije hteo da joj pomogne oko deteta. Zato što tada nije presekla, sve joj se dešava. Ovo što sada Zola radi sa Nevenom je dno dna. Sa najvećom ku**om neka ide, samo da ga ne gledam. Nevena je ovo uradila da bi ostala u “Zadruzi”. Prava guska. A čula sam da je vodaju za novac svakakve budale - izjavljuje Kulićka koja je pred Zolin ulazak u “Zadrugu” ipak zakopala ratne sekire i iskreno popričala sa njim.

foto: screenshot Pink tv

- Da bi Miljani bilo lakše, rekla sam mu da ćemo popričati i da ćemo biti u korektnim odnosima. Proučila sam mu: “Daj bre više se promeni , ove godine je ispoštuj”. Međutim, opet je uradio po svom. Ona ga voli, jer joj on priča slatkorečivo. To je đubre jedno i folirant. On je namazan svim mogućim bojama. Ceo život je živeo od prevara, a Miljana ima poštenu dušu. Trebaće vremena da ga Miljana pusti. Kada ima jednog momka, za nju drugi ne postoje. Ja se plašim da ona pređe preko svega i sve mu oprosti - i smatra Marija koja otkriva da li će ući ponovo u “Zadrugu”.

foto: Nemanja Nikolić

. - Dogovarala sam da uđem u rijaliti kada završim sa lekarskim rezultatima. Stabilno je stanje, posle Nove godine ću najverovatnije ući - kaže Marija.

Marija isitče da je Željko zlatan unuk i da stalno doziva Miljanu.

- Svi smo oko Željka, zlatan je. Brat moj dolazi da se poigra sa njim. U vrtić ga vodim, druži se sa decom. Socijaluzuje se. Spominje mamu, zove je kad će da dođe da mu donese igračke. To sam ga ja navikla, jer svaki put kad Miljana izađe iz “Zadruge” ja kupim pun džak igračkica i to čuvam dok ona ne dođe. Miljana se pojavi na kapiji i kad se probudi ona kaže da mu je ona kupila. Nedostaje mu majka. Svaki dan šta god mi se dopadne, kupim mu. Hoću da mu kupim sve što voli.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

