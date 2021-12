CAR PRIZNAO DA JE DALILA BILA U PRAVU ZA SVE! Filip ogolio dušu pred milionima, pa otkrio da li će nastaviti odnos sa Majom! VIDEO

Filip Car je sa Darkom porazgovarao o svim novonastalim situacijama u Beloj kući.

- Sinoć je Maja dobila poklon, dobila je Čorbu, a šta si ti time dobio? - nasmejao se Tanasijević.

- Meni to ništa nije promenilo, ni sa Majom, a ni ovako u kući. Ja imam loše mišljenje o njemu i to nije tajna. Nisam ni čuo najbolje stvari o njemu, ali se nikada previše bavio sa njim niti imam nameru - rekao je Car.

- Kako ocenjuješ njegov odnos sinoć prema Maji i sve što je rekao vezano za nju? - pitao je Darko.

- To sa Majom, ništa nije bilo korektno sa njegove strane, ali ja se ne bih tu mnogo mešao kao što se ne mešam ni u odnos njen sa Janjušem. Pa ako pogreši prema meni to je nešto drugo. Nepoverljiv sam prema celoj priči i mnoge mi stvari nisu jasne, ali nemam mnogo prava da zameram jer sam ja ispao neispravan. Napravio sam ovde šta sam napravio i onda ne mnogu njoj ništa da zameram. Mislim da je više iz kompleksa uradila to sa Čorbom. Bio sam prisutan kada je on probao da dođe do nje preko Bore, pa joj se skupilo sve to sa mnom i onda je uradila to - govorio je Car.

- Da li te intrigira, zašto je baš u pitanju bio on i zašto se uvek njemu vraća? - ptao je Tanasijević.

- Nije mi čudno jer su ostali u nedovršenom odnosu, tako da se to samo nastavilo kasnije. On je njoj priznao da je bio zaljubljen u nju ali da nije mogao zbog Teodore da prizna, isto tako je tvrdio da je njegova porodica volela nju a bila protiv te iste Teodore. Ali znaš kako, meni to ništa nije interesatno... Moram priznati, nije mi ugodno zbog svih tih bivših momaka, ali gledam to sa pozitivnije strane, jer vidim kako se ponaša sa mnom pred svima njima, a da nisu tu mogao bih samo da nagađam. Više sam i otupeo i ne gledam na neke stvari isto kao ranije. Jedino što mogu da joj zamerim je to ako dozvoli da nam takve gluposti ugroze odnos. Ne mogu ja nju katancima da vežem, čak potenciram i da se više družimo sa drugim ljudima - odgovorio je Car.

- Ozbiljne okršaje imate ti i Maja, šta misliš kako gleda na vaš odnos Taki kada sve to gleda? - pitao je Darko.

- Mislim da loše gleda na ovaj odnos, jer je mnogo toga slično kao sa Janjušem. Jeste odvratno što sam je uvredio, jer nikada do sada nisam, uvek sam je gledao kao prijatelja. Nisam se više mogao nositi sa pritiskom i onda sam sve to rekao. Ona nije stajala i ništa nije ukazivalo na to da će da se smiri i to je samo eskaliralo. Svestan sam da će haosa uvek biti u našem odnosu, ali ću gledati da radimo na tome i da se osvestimo, da budemo u zdravom odnosu. Ja nikada nju udariti neću, to je sigurno - odgovorio je zadrugar.

- Pričao si danas sa Markom Đedovićem danas, kako se osećaš nakon razgovora sa njim i da li si možda malo otvorio vidike? - nastavio je Darko.

- Volim da pričam sa njim, jer ja kada sam u vezi totalno sam sluđen, kao da imam neku drugu percepciju i ne vidim realno stvari. Mogu samo da tvrdim da su njih dvoje jako čudni ljudi i neobični. Od samog starta su mi bili enigma, ali sam se prepustio u to. Tvrdio sam da je Dejan bolji čovek od Dalile, ali kada se malo zamislim... Na početku je bila drugačija, nije bila tako bezobrazna, loša i podla. Sada, posle svega ispada da je Dejan bio potpuno kontradiktoran. Svašta mi je pričao, ispadalo je da loša i po njega i po mene i po okolinu, a sada kao da je dobra za njega. Sad izgleda kao da mu niko nije potreban, samo ona. Čini mi se da će društvo u kući kao i porodicu o kojoj je pričao polako odstraniti, iako mu ona to nije tražila. Dejan nikada nije rekao da nju ne voli, ali je govorio da nikada ne želi više biti sa njom. Ispada da je sada Dalila u pravu, da je sve to pričao samo da bi je odvojio od mene. Shvatam zašto je njegova porodica bila protiv nje, isto razumem zašto je njena porodica bila za njega. Ne znam, čudni su, drugačiji i mutni - govorio je Filip.

- Koliko su drugi ljudi uticali na vašu ljubav? Sam si rekao da niste bili ovde, da bi se vaš odnos završio brakom? - pitao je Tanasijević.

- Hiljadu faktora ima, svakako. Ni ona nije htela da se fokusira samo na mene, već na rijaliti, na Dejana, na ostale. Jako je na mene uticao Dejan sa to pričom, da li je tako ili ne videćemo. Isto tako, velika grža savesti prema Dejanu me je ubila. Pitao sam se šta sam uradio, šta mi je to trebalo... Neki njen bezobrazluk, takođe je uticao, kao i ona situacija sa Osmakčićem, onda dođe Maja i eto. Da nije ona došla tada, verovatno bi potonuo u taj vir, toliko bih se prepustio u te emocije da ne bi mogao više da se izvučem. Spasio sam se u pravom trenutku, a oni sada neka vide kako će... Menja mi se mišljenje iz dana u dan, videćemo, vreme će pokazati - odgovorio je Filip.

