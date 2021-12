ZABORAVIĆU SVE ŠTO SI MI URADILA! Najemotivniji momenat BIVŠIH SUPRUŽNIKA, Dalila GRCALA U SUZAMA, on joj poručio JEDNO! (VIDEO)

Dejan i Dalila Dragojević su se nakon svađe vratili u Belu kuću, pa su seli u pušionicu i tamo nastavili svoj razgovor, u kom je Dalila ponovo, zbog Dejanovih reči, završila u suzama.

- Sve to što si navela je zbog toga što si izabrala to u trenucima kad si htela da budeš srećna, ali način na koji je urađena ta tvoja pokvarena sreća je loša sa njegove strane. Ti si to doživela, ali si otišla na žurku - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šokirala sam se - rekla je Dalila

- Trebala si da sedneš i da mu kažeš us**o si mi se u život, a sutra da uđe Mina, otišao bi kod nje. Ja ako mogu da ti olakšam, ja ću da probam, a ono što si mi uradila zaboravi skroz - rekao je Dejan.

- Ne mogu da budem u istoj kući - govorila je Dalila kroz suze.

Dalila Dragojević završila je u suzama posle rasprave sa bivšim mužem Dejan Dragojević. Oni su se prvo raspravljali na kauču, a kad su izašli napolje nastala je prava svađa.

- Nedelja. 18:30, ja legao da spavam, budim se, tebe nema. Ti otišla da skuvaš kafu u sivim biciklističkim, hladno je bilo i imala si teksas jaknu. Vidim ja da si ti raspoložena, ja zaspao. Budim se, ti se presvlačiš. Posle sat vremena ulaziš sa njim na vrata i vičeš da sam smoren i ovakav i onakav. Šetala si sa njim. Vraćam se u kuću pravim nam da jedemo, tebe nema, ja te tražim. Ulazim u pab i govorim ti: ''Ajde da jedeš'', ti si tad već imala šifre sa njim. Ja sam tada slutio. Rekao sam ti da vrlo dobor znaš zašto ja ne razgovaram sa tobom, ti celi dan nisi provela sa mnom - rekao je Dejan.

- Ti ćeš da mi pričaš šta sam ja radila? On je meni tada rekao da se zaljubio, da je spreman da me čeka osam meseci...Ja nisam dozvolila da mi se stavi ruka na koleno. Naš prvi dodir je bio kad je krenuo zadatak sa lisicama. Tada smo ušli, napravili krug. Dolazi ponedeljak, tad sam ustala i rekla sve kod Milana - rekla je Dalila.

- Cedevita je tada postojala i šifre - rekao je Dejan.

- Nisi ništa uradio po pitanju da me zaustaviš, tako da smo došli do zaključka da ti je priča odgovarala. Ti da si meni uradio tu stvar, bio bi mrtav ili ti ili ja. Ne se*i kakvo si poverenje imao kad si rekao da si primetio sve to - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

