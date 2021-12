MAJA JE BILA INICIJATOR NAŠEG VIĐENJA, JA SAM JE IZBEGAVAO! Čorba progovorio o susretu sa Marinkovićevom, Taki ZAPRETIO PREPSIKAMA

Milan Janković Čorba otvorio je dušu o odnosu sa Majom Marinković, a onda je Radomir Marinković Taki opleo po bivšem zetu.

- Za sada su me svi lepo prihvatili, osim Maje i Cara. Oni su bili baš iznenađenji, a Filip se nasmejao, on se potrudio da ispadne drugačiji kada sam bio van. Car ume da prikrije svoje emocije, a Maja je prikrivala svoj osmeh dok je komunicirala sa mnom. Ona je pokušavala više puta da stupi u kontakt sa mnom, što preko šminkerke, što preko Bore Sanatane. Ja nemam emocijem prema njoj, ja nisam ni šmeker što se to desilo - rekao je Čorba.

- Moram da kažem da ja nisam bio inicijator viđanja, a ona je meni dala njenu adresu. Ja moram da kažem da nakon tog odnosa ja nisam hteo da se vidimo, izbegavao sam je i tada sam joj posao poruku da sam se pokajao i da ne želim da se viđam sa njom. Maju možda boli jer ja nju nisam priznao za devojku, kao Teodoru koja je bila prava devojka za vezu. Mene Maja ne interesuje, i osećam nezadovoljstvo. Ja sam Maju zvoa i ona je došla. Ja sam nju zvao na krštenje i rekao sam joj dođi i došla je - rekao je Čorba.

foto: Printscreen/Pink

- Moja porodica je prihvatila Maju, jer su ljudi koji sa osmehom prihvaaju svie koji se druže sa mnom - rekao je Čorba, pa kometarisao Čorbu.

- On je lažov koji je pričao da je mene šamarao, a to je laž, on je kompleksaš. on je sve napao posle mog ulaska. a nije imao razloga za tim - dodao je Čorba.

- Ne bih nikada izabrao Maju kao svoju devojku, Ja volim samo Teodoru - rekao je Čorba

- Dušice ja Marku ništa ne verujem. On se igra sa njihovim mozgovima. Za Smederevo i tu priču Maja i Čorba. Ja jesam Maju odvezao u Smederevo na žurku Jelene Pešić, ja sam znao to - rekao je Taki.

- Čorba laže za sve što je rekao, ja ću to da pošaljem novinarima. Maja je upoznala Čorbinu porodicu videćete vi kada ja pokažem sve poruke - rekao je Taki.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:03 GLEDAO SAM KRISTIJANA KAO OCA: Čorba progovorio o odnosu sa Golubovićem