DALILA DOŽIVELA NERVNO RASTROJSTVO! U HISTERIJI jecala, krenula da LOMI I ŠUTIRA sve pred sobom! Dejan slomljen zbog nje! (VIDEO)

Nakon sukoba sa Dejanom, Dalila Dragojević se osamila u ekonomskom dvorištu gde je sve vreme plakla.

Naime. Dalila je saznala da postoje emocije između Dejana i Martine Petrović pa je zbog toga doživela slom. Ona je čak u jednom momentu šutirala ogradu ekonomsko dvorišta.

Njihov sukob pokrenuo je Dalilino rastrojstvo.

- Ja sam budala! Ne može se to nikad rešiti, osili se... Neka propada! Svo troje treba da budu u paketu! Ona sve s*ebe, nema ona meni prava da zamera bilo šta... Toliko sebi daju za pravo, a onda se ja osećam loše. Pokušavam da budem dobar, a ne treba! Ne znam ni što. Ne može, to je odnos sličan onome "Gde gledaš, šta radiš?" - žalio se Dejan.

- Ja ovde kupujem za ovog ološa, a on teši druge devojke! I onda kad ja ispročam ovom ološu šta vidim, on to poriče. Mene neće manipulisati - rekla je Dalila, a Dejan ju je gurnuo.

Nakon ovog sukoba ni Dejanu nije bilo svejedno.

- Tako je to kad želiš nekome da pomogneš, njoj je to dalo za pravo da me gazi, glup sam k'o ku*ac! - besneo je Dejan.

- Zašto glup? Zato što si dozvolio neki prisniji odnos, pa ste se posvađali? Da li ti je zamerila nešto? - ispitivala ga je Tara.

- Ma, da, Irma, ispiračica mozga - odgovorio je on.

- Pa, šta ti je ona, devojka, šta? Ona je istripovala da ćete se vi pomiriti? Muvate se, pa da ti zameri? Šokovi - čudila se Simova

