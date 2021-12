CARU SE MAJA ZGADILA, GLEDAO ME I TRAŽIO SPAS: Đedović iskreno o svim odnosima u Beloj kući! Muškarci glume žrtve, žene NAPADAJU

Marko Đedović stigao je u Rajski vrt gde je sa Drvetom mudrosti razgovarao odnosima u Beloj kući.

On se odmah dotakao odnosa Dejana Dragojevića i njegove bivše žene Dalile.

- Ovde žrtvu igraju dva muškraca, a onda se Dejan pravdao kako on ima pravo posle 5 godina da joj priđe da vidi kako je, a kada se muvala sa Carem pričao je svašta o njoj. Dejan ispada sebičan, meni je to bizarno, mada on ima pravo da to radi iako je ružno. Ja sam prišao Dalili sinoć i rekao joj da je trebala da priča lepo sve, i rekao joj da je ne može tako da se ponaša, Ona je gnevna osoba, kojoj su rekli kako treba da živi a ona je krenula za tim životom. Ne zna se ko je njena sreća, a ona je mislila da je Car njena sreća - rekao je Marko.

- Ja ne verujem da su se oni je*ali ispred Dalile. Caru se zgadila Maja, a ona misli da se se*som rešavaju stvari, ne znam šta je bilo noćas, ali verujem da je ona forsirala to, ona ne može bez one stvari - dodao je Đedović.

- Mene je Car gledao pogledom "spasi me". On se plaši nje. Sa druge stane, Čorba je neko ko uvek uleti u svet to, ona se njemu uvek vraća. Šta on njima radi sa jednim testisom. Ona u njemu vidi to što imaju dobar se*s. On je bio tu Maji da je dobro izje*e, ona se promeni kada ga vidi - rekao je Đedović o Čorbi.

