ŠUTIRAO JE I MUČKI TUKAO, MODRA JE IŠLA U ŠKOLU: Zadrugarku otac tukao za svaku sitnicu, STAKLOM joj rasekao oko! VUČE TRAUME

Ana Spasojević je u Zadruzi velika podrška Dejanu Dragojeviću, međutim, malo ko zna da je ona navodno imala jako teško detinjstvo i probleme sa ocem. Do petnaeste godine bila je žrtva porodičnog nasilja, a onda je presekla i rešila da oca prijavi policiji.

"Ana se bavila tenisom i bila je jako uspešna u tome. Međutim, umesto da se raduje uspesima koje je nizala, ona je preživljavala pravi pakao. Njen tata je bio nasilan, tukao je njenu mamu, ali i sestru i nju. Čini mi se, iz njene priče, da je ona najviše batina dobijala. Rekla mi je kako je tukao za svaku sitnicu, ako izgubi meč, on je premlati. Majka nije smela da mu se suprotstavi nikada. Ćutala je i gledala Anu u podlivima. Ona je tako modra išla u školu i niko nikad nije prijavio da ona trpi nasilje. Jednom je pesnicom udario u oko, ona je tada nosila naočare za vid, a staklo koje se polomilo raseklo joj je oko. Pričala mi je kako je kažnjavao kada ne odradi dobro trening! Zatvori je u sobu i ne da joj da jede, bukvalno je izgladnjivao”, priča Anina drugarica za Svet.

"On nikada nije radio, smatrao je da od tenisa može dosta para da zaradi. Ona je bila dete i sve je to trpela, a kada je napunila petnaest godina, dobila je užasne batine, i to dan pred svoj rođendan, jer mu je dala čašu vode, a čaša je bila mokra. Šutirao je i mučki tukao, a onda je njena mama prvi put skočila da je odbrani i obe su bile pretučene. Ana je tada otišla kod komšinice i tako krvava zvala policiju i prijavila oca za nasilje. Mama, sestra i ona su se odselile, ubrzo je usledio i razvod njenih roditelja. Nikad, više nije htela da čuje za oca, ni dan danas, prezire ga. Smatra da bi uspela kao teniserka samo da nije imala pakao koji je imala. Ona je i dan-danas pod traumom, kada se neko tuče, viče, odmah doživi napad panike", završava Anina drugarica.

Spasojevićeva je jednom prilikom Mikiju Đuričiću spomenula da je imala teško detinjstvo, „Strašno mi je bilo dok sam bila dete, bilo je mnogo problema, ne razgovaram sa ocem, duga priča, ali jako bolna", rekla je Ana.

