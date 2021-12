BOLEST, STRAST I OPSESIJE! Janjuš se ni u ludilu ne bi pomirio sa Majom, a evo šta kaže za njenog bivšeg Čorbu i dečka CARA! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš otvorio je dušu pred Drvetom mudrosti o svom emotivnom životu.

Kako je priznao, sada je dobro i ne kaje se što je ušao u rijaliti, kao i da posmatra šta se dešava između njegove bivše devojke Maje Marinković i dečka Filipa Cara.

- Ne znam da li se sećaš kada sam prošli put bio ovde, nažalost, desilo se sve što sam već rekao da će se desiti i dešavaće se dokle god su oni u nekom odnosu, to može da bude maksimum dva dana nomralno. Tu nema pomoći, gledam ih kroz situacije, užasno. Neću da se mešam i pričam, ali nije dobro. Svako normalan će reći da nije dobro - rekao je Janjuš.

- Misliš li da bi se ona pomirila sa tobom da si ti to želeo? - pitalo je Drvo.

- Da, mislim, ona ima isti odnos sa svakim, nema tu, ne zanima me to, od kraja prošle sezone me ne zanima. Rekao sam joj da me ne vređa, ali nema tu pomoći i to će biti do ne znam kada, ali loše su situacije, da li je to urođeno ili ne ne znam. Ne znam, nemoguće je da neko voli tri osobe u godinu dana. Ovo nije prava ljubav, ona mora da ode na drugu stranu da bi to rešili, to je bolest, strast, opsesije. Samo može da bude kraj kada se Maja raziđe, on neće dugo izdržati. Ne može on da funkcioniše po tom sistemu - pričao je Janjuš, pa prešao na Majin odnos sa Milanom Jankovićem Čorbom.

- Ja verujem njemu sve. Ona je njemu bila samo za se*s. Njoj je svaki muškarac isti, ona provodi vreme sa svakim isto. Sa Carem posle 15 dana napolju kamikaze, to je bilo gore nego ovde. Kada vidim nju i Cara da se svađaju razmišljam da li je moguće da sam ja to sebi dozvolio osam meseci. To je blam. Oni neka se je*u ispred mene svaki dan, više me ne zanima, ja se ja*ati neću - priznao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.

